Николай Меркушкин принял участие в восстановлении леса в Красноярском районе

Во вторник, 2 мая, в Самарской области в рамках Года экологии во всех городах и районах прошел Всероссийский день посадки леса. Губернатор Николай Меркушкин принял участие в центральной региональной акции, состоявшейся в Красноярском лесничестве. Здесь около тысячи человек высадили 35,6 тыс. саженцев сосны и березы на площади 8,1 га.
Всероссийский День посадки леса — праздник молодой, ему всего 6 лет. Его цель — привлечение внимания общества к проблемам окружающей среды, восстановление и приумножению лесных богатств региона.
В Самарской области ежегодно в акциях участвуют 10-20 тыс. жителей: самарцы высаживают сотни тысяч саженцев в местах массовой вырубки и лесных пожаров (ежегодно восстановление лесов происходит на площади около 1000 га), а также участвуют в озеленение улиц и скверов городов и поселений, очищают леса от мусора.
В 2017-м, в Год экологии, планируется высадить около 1,5 млн сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород (сосна, дуб, береза, клен) на площади 313 га. Работы проводятся в 16 лесничествах и 58 участковых лесничествах — на территории всех муниципальных районов области.
Местом центральной акции 2017 года было выбрано Большецаревщинское участковое лесничество Красноярского лесничества. Этот сосновый лес уникален: он был вручную высажен жителями Куйбышевской области в 50-х годах между поселками Курумоч и Старая Бинарадка и занимает 500 га.
В 2010 г. около 10 га сосняка было уничтожено верховым пожаром. В 2015 г. силами лесной службы участок расчистили, а в 2016-м подготовили почву для новых деревьев.
В лесовосстановлении приняли участие около 1000 человек — школьники и студенты, депутаты и работники крупнейших предприятий, ветераны и волонтеры, в том числе из соседних районов. В самый разгар к акции присоединился губернатор Николай Меркушкин.
Как и все участники, он прошел обязательный инструктаж, получил экипировку и орудие для ручной высадки саженцев — "Меч Колесова". Совместно с руководителем управления охраны, защиты и воспроизводства лесов самарского минлесхоза Владимиром Самаркиным губернатор на месте выгоревшего леса высадил 21 саженец сосны обыкновенной. Саженцы, кстати, растили два года в Красноярском питомнике из семян, собранных в этом лесу.
После высадки Владимир Самаркин пояснил Николаю Меркушкину, что через несколько лет прижившиеся саженцы вырастут до двух метров, а через 10 лет здесь будет настоящий сосновый лес.
"Будем надеяться, что деревья вырастут и станут не только украшением, но и крепкими дополнительными легкими для области", — сказал Николай Меркушкин и добавил, что саженцы были высажены с соблюдением технологии: "Главное — не количество, а качество".
Также Николай Меркушкин пообщался с молодежью, которая сегодня активно участвовала в восстановлении леса. В первую очередь, глава региона поблагодарил всех за работу и поинтересовался, кто сколько деревьев посадил. "Каждый примерно по 30-40 саженцев высадил", — признались участники.
"Человек в своей жизни должен посадить хотя бы одно дерево. Вы сделали намного больше. Пройдет время, вы приедете сюда и сможете с гордостью сказать: "Это мы посадили!", — сказал губернатор.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.