В ближайшие дни в лесах Самарской области ожидается высокая пожарная опасность

Со 2 по 4 мая в большинстве районов Самарской области в связи с жаркой погодой ожидается высокая пожарная опасность лесов (четвертый класс).
В среду, 3 мая, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит 6… 11 °C. Днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Воздух прогреется от 21 до 26 °C. Ветер южный 8-13 м/с.
В четверг, 4 мая, ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Температура воздуха составит 6… 11 °C. Днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Столбик термометра поднимется от 13 до 18 °C. Ветер северо-западный 7-12 м/с, сообщают в Приволжском УГМС.
Последние комментарии
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"