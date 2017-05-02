В ближайшие дни в лесах Самарской области ожидается высокая пожарная опасность

Со 2 по 4 мая в большинстве районов Самарской области в связи с жаркой погодой ожидается высокая пожарная опасность лесов (четвертый класс).

В среду, 3 мая, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит 6… 11 °C. Днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Воздух прогреется от 21 до 26 °C. Ветер южный 8-13 м/с. В четверг, 4 мая, ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Температура воздуха составит 6… 11 °C. Днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Столбик термометра поднимется от 13 до 18 °C. Ветер северо-западный 7-12 м/с, сообщают в Приволжском УГМС.