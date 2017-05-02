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Жители Самарской области смогут посмотреть репетиции Парада Победы

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 мая и в пятницу, 5 мая, в 19.00 на пл. им. Куйбышева пройдут репетиции военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В воскресенье, 7 мая в 10.00, состоится генеральная репетиция парада с участием полного состава парадных расчетов, военной техники и авиации.

Напомним, в военном параде 9 мая на пл. Куйбышева примут участие 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и Бессмертный полк.
Жители и гостей города могут прийти на улицу Молодогвардейская в границах Вилоновской и Полевой, чтобы увидеть прохождение парадных расчетов, военной техники и Бессмертного полка.

В небе над городом пролетят боевые самолеты и вертолеты. Сразу после парада на площади начнет работать выставка военной техники и полевые кухни.

Прямая трансляция военного парада с площади имени В.В.Куйбышева будет вестись на экран, установленный на площади Славы.

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