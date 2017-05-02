Жители Самарской области смогут посмотреть репетиции Парада Победы

В среду, 3 мая и в пятницу, 5 мая, в 19.00 на пл. им. Куйбышева пройдут репетиции военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В воскресенье, 7 мая в 10.00, состоится генеральная репетиция парада с участием полного состава парадных расчетов, военной техники и авиации.
Напомним, в военном параде 9 мая на пл. Куйбышева примут участие 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и Бессмертный полк.
Жители и гостей города могут прийти на улицу Молодогвардейская в границах Вилоновской и Полевой, чтобы увидеть прохождение парадных расчетов, военной техники и Бессмертного полка.
В небе над городом пролетят боевые самолеты и вертолеты. Сразу после парада на площади начнет работать выставка военной техники и полевые кухни.
Прямая трансляция военного парада с площади имени В.В.Куйбышева будет вестись на экран, установленный на площади Славы.
Последние комментарии
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту
"Как сообщил Шойгу ria.ru, внезапная проверка боеготовности войск никак не связана с событиями на Украине, однако, по его словам, учения будут проводиться на границе РФ". случайное совпадение..
Вы лучше квартиры ветеранам отремонтируйте. Это и будет лучшим памятником.
Идея кадетства—дело хорошее и нужное, но почему наша СОШ № 170 одела своих ребятишек в форму ВВКО? Ведь наставники в кадетском корпусе при школе отказались от идеи казачества.
Фарс а не выборы....подробности в лс ес кому интересно