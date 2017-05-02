На трассе Самара - Большая Черниговка в съехавшем в кювет Chevrolet погибла женщина и пострадал ребенок

В понедельник, 1 мая, в Большеглушицком районе произошло ДТП, в котором один человек погиб и еще двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 8:20 на 108 км дороги Самара - Большая Черниговка 43-летняя водитель Chevrolet Aveo, по предварительной версии полицейских, превысила скорость, не справилась с управлением и съехала в левый кювет, где иномарка перевернулась.

В результате аварии 64-летняя пассажирка иномарки погибла. Кроме того, пострадали 65-летняя женщина и семилетняя девочка, находившиеся в Chevrolet. Ребенка госпитализировали.