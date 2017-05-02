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На трассе Самара - Большая Черниговка в съехавшем в кювет Chevrolet погибла женщина и пострадал ребенок Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом В Жигулевске произошло столкновение автобуса с детьми, грузовика и легковушки В Самаре "легковушка" сбила восьмилетнюю девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте В Сергиевском районе в результате ДТП погиб пассажир "десятки"

ДТП Происшествия

На трассе Самара - Большая Черниговка в съехавшем в кювет Chevrolet погибла женщина и пострадал ребенок

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 мая, в Большеглушицком районе произошло ДТП, в котором один человек погиб и еще двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

В 8:20 на 108 км дороги Самара - Большая Черниговка 43-летняя водитель Chevrolet Aveo, по предварительной версии полицейских, превысила скорость, не справилась с управлением и съехала в левый кювет, где иномарка перевернулась.

В результате аварии 64-летняя пассажирка иномарки погибла. Кроме того, пострадали 65-летняя женщина и семилетняя девочка, находившиеся в Chevrolet. Ребенка госпитализировали.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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