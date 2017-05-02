На трассе Самара - Большая Черниговка в съехавшем в кювет Chevrolet погибла женщина и пострадал ребенок

В понедельник, 1 мая, в Большеглушицком районе произошло ДТП, в котором один человек погиб и еще двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 8:20 на 108 км дороги Самара - Большая Черниговка 43-летняя водитель Chevrolet Aveo, по предварительной версии полицейских, превысила скорость, не справилась с управлением и съехала в левый кювет, где иномарка перевернулась.
В результате аварии 64-летняя пассажирка иномарки погибла. Кроме того, пострадали 65-летняя женщина и семилетняя девочка, находившиеся в Chevrolet. Ребенка госпитализировали.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.