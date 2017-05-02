Юноши БК "Самара" выиграли турнир в Челябинской области

В городе Сатка (Челябинская область) с 28 апреля по 1 мая проходил традиционный международный турнир по баскетболу памяти А. А. Кардапольцева среди юношей 2000–2001 года рождения.

Команда БК "Самара" (тренер И.Н. Тальских) третий год подряд сумела стать победителем турнира, последовательно переиграв каждого из соперников: из Волгоградской области (67:49), Казахстана (76:57), Омской (64:33) и Челябинской (56:39) областей и г. Сатка (74:72), сообщает официальный сайт клуба.