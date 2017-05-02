16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" стал первым обладателем Кубка РФБ БК "Самара-2" завершил сезон победой над "Автодором-2" — 86:79 БК "Самара" сыграет в решающем матче "Финала восьми" первенства ДЮБЛ БК "Самара-2" проиграл второй матч в Красноярске - 67:68 БК "Самара" вылетел из плей-офф, проиграв четвертый матч "Спартаку-Приморье" - 77:81

Баскетбол Спорт

Юноши БК "Самара" выиграли турнир в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати

В городе Сатка (Челябинская область) с 28 апреля по 1 мая проходил традиционный международный турнир по баскетболу памяти А. А. Кардапольцева среди юношей 2000–2001 года рождения.

Команда БК "Самара" (тренер И.Н. Тальских) третий год подряд сумела стать победителем турнира, последовательно переиграв каждого из соперников: из Волгоградской области (67:49), Казахстана (76:57), Омской (64:33) и Челябинской (56:39) областей и г. Сатка (74:72), сообщает официальный сайт клуба.

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 13:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 18:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 18:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 11:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 15:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

Поединок БК «Самара» с МБА

Поединок БК «Самара» с МБА

БК "Самара-ДЮБЛ" проиграл финал ЦСКА - 57:65

БК "Самара-ДЮБЛ" проиграл финал ЦСКА - 57:65

Баскетболисты "Энергии-СамГТУ" вошли в число 16 лучших команд всероссийского турнира — Лиги Белова

Баскетболисты "Энергии-СамГТУ" вошли в число 16 лучших команд всероссийского турнира — Лиги Белова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4