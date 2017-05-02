Юноши БК "Самара" выиграли турнир в Челябинской области

В городе Сатка (Челябинская область) с 28 апреля по 1 мая проходил традиционный международный турнир по баскетболу памяти А. А. Кардапольцева среди юношей 2000–2001 года рождения.
Команда БК "Самара" (тренер И.Н. Тальских) третий год подряд сумела стать победителем турнира, последовательно переиграв каждого из соперников: из Волгоградской области (67:49), Казахстана (76:57), Омской (64:33) и Челябинской (56:39) областей и г. Сатка (74:72), сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.