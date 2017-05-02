В аэропорту Курумоч задержан вылет авиарейса Самара - Анталья

В пятницу, 28 апреля, в назначенное по расписанию время — 0:50 из аэропорта Курумоч не вылетел самолет А-321 рейса NWS 1871 Самара — Анталья авиакомпании "Северный ветер", сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.
Как пояснил помощник прокурора, на самолете должны были отправиться в путь 183 пассажира, среди которых 34 ребенка. Борт вылетел по маршруту в 3:20 с опозданием на два часа 30 минут.
Как пояснил Максим Ворошилов, на прошлой неделе в Курумоче также были задержаны вылеты двух рейсов авиакомпании "Оренбуржье".
Так, 26 апреля, в 21:06, в Оренбург из Самары с задержкой в четыре часа 41 минуту вылетел самолет Л-410 с семью пассажирами на борту. А 26 апреля, в 17:56, с опозданием на пять часов 31 минуту из Самары в Казань отправился Л-410 с 14 пассажирами, который по расписанию должен был вылететь в 12:10.
Как пояснил Максим Ворошилов, в каждом случае обеспечением пассажиров задержанных рейсов в Курумоче занимались представители авиакомпаний. По предварительным данным, причиной задержек стали поздние прибытия в аэропорт Курумоч этих воздушных судов.
Последние комментарии
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Нам не стыдно, как в Германии, Ездить на любых авто, Во всём мире клей наклейку на любую тачку... Чтобы не забыли "Кто...!!!" Автонаклейки с тематикой Дня Победы отражают солидарность России и всего СССР с теми, кто завоевал победу. Слова и знаки 72-летней давности хорошо поднимают патриотизм у молодёжи и даже у детей. А победная наклейка на иномарке ещё больше демонстрирует несокрушимость наших ценностей - мы всё-таки помним, что главнее и кому обязан весь мир. И это прекрасно, что каждое слово и знак той эпохи так укоренились у нас и прорастают кругом. Ну а безбашенные придурки находятся в любом деле.
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.