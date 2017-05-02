Самарские стрелки завоевали медали всероссийских соревнований

В Краснодаре с 20 по 27 апреля состоялись командный чемпионат России и всероссийские соревнования по стрельбе. В них принимали участие спортсмены из различных регионов страны. Призерами соревнований стали стрелки Самарской области.
В рамках командного чемпионата России по стрельбе из малокалиберного оружия в упражнении МВ-9 (стрельба из винтовки, дистанция — 50 метров) Евгений Ищенко, Александр Замаркин и Артем Филиппов заняли третье место. Андрей Щепетков, Николай Репичев и Денис Репичев также завоевали бронзу в упражнениях МП-8 (малокалиберный пистолет, 25 метров) и МП-10 (малокалиберный пистолет, 25 метров).
На всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия в личных соревнованиях Денис Репичев в упражнении РП-5 (пистолет — револьвер, 25 метров) выиграл "серебро". Бронзовые медали завоевали Евгений Ищенко в упражнении ВП-6 (винтовка, 10 метров), Андрей Щепетков в упражнении МП-8 и Ольга Кузнецова в упражнении ПП-2 (пистолет, 10 метров), сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!