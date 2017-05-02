16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские стрелки завоевали медали всероссийских соревнований Гандбольная "Лада" вышла в финал чемпионата России Анастасия Павлюченкова сыграет на турнире в Марокко Гандбольная "Лада" обыграла звенигородскую "Звезду" - 38:28 Тольяттинские гандболисты выиграли первенство России

Олимпийские Спорт

Самарские стрелки завоевали медали всероссийских соревнований

КРАСНОДАР. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати

В Краснодаре с 20 по 27 апреля состоялись командный чемпионат России и всероссийские соревнования по стрельбе. В них принимали участие спортсмены из различных регионов страны. Призерами соревнований стали стрелки Самарской области.

В рамках командного чемпионата России по стрельбе из малокалиберного оружия в упражнении МВ-9 (стрельба из винтовки, дистанция — 50 метров) Евгений Ищенко, Александр Замаркин и Артем Филиппов заняли третье место. Андрей Щепетков, Николай Репичев и Денис Репичев также завоевали бронзу в упражнениях МП-8 (малокалиберный пистолет, 25 метров) и МП-10 (малокалиберный пистолет, 25 метров).

На всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия  в личных соревнованиях Денис Репичев в упражнении РП-5 (пистолет — револьвер, 25 метров) выиграл "серебро". Бронзовые медали завоевали Евгений Ищенко в упражнении ВП-6 (винтовка, 10 метров), Андрей Щепетков в упражнении МП-8 и Ольга Кузнецова в упражнении ПП-2 (пистолет, 10 метров), сообщает министерство спорта Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Овчинников 04 декабря 2014 11:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 12:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Иванов Александр 21 мая 2014 21:09 Анастасия Павлюченкова покидает турнир в Штутгарте

И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.

Женя К 25 апреля 2014 11:51 Волейбольной "Нове" будет оказана помощь из областного бюджета

Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.

Саша 24 апреля 2014 18:21 Волейбольной "Нове" будет оказана помощь из областного бюджета

"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!

Фото на сайте

Гандбольная "Лада" вновь обыграла звенигородскую "Звезду" со счетом 32:27

Гандбольная "Лада" вновь обыграла звенигородскую "Звезду" со счетом 32:27

Всероссийские соревнования по танцам на льду "Кумпарсита"-2017

Всероссийские соревнования по танцам на льду "Кумпарсита"-2017

В Самаре состоялся матч 1/32 финала Кубка России по регби

В Самаре состоялся матч 1/32 финала Кубка России по регби

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4