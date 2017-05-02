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Общество

Минтранс области потратит 13,6 млн руб. на установку световозвращателей на дорогах

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который выполнит работы по установке дорожных световозвращателей на автодорогах регионального или межмуниципального значения.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 13,67 млн рублей.

Согласно аукционной документации, речь идет об установке 35,5 тыс. световозвращателей.
Их установят:

  • на остановках общественного транспорта Дома ЭМО и Южный на Красноглинском шоссе;
  • на пешеходных переходах трассы Самара-Бугуруслагн (с 21 по 153-й км);
  • на пешеходных переходах обводной дороги Самары от трассы "Урал" до трассы Самара - Волгоград;
  • на пешеходных переходах трассы Ульяновск - Димитровград - Самара;
  • на пешеходных переходах трассы Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград;
  • на пешеходных переходах трассы Волжский - Курумоч - "Урал" (в поселке Курумоч).

Также световозвращатели нанесут на асфальтовое покрытие отдельных участков трасс Волжский - Курумоч - "Урал", Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, Самара - Бугуруслан, обводной дороге Самары от трассы "Урал" до трассы Самара - Волгоград, Кинель - Богатое - Борское, Тольятти - Узюково - Димитровград, Тольятти - Ташелка, Тольятти - Хрящевка, Новокуйбышевск - Речников, Ульяновск - Димитровград - Самара, Богатое - Алексеевка - Виловатое - Гвардейцы и Николаевка - Черновский - Белозерки.

Сроки выполнения работ — с 15 июня по 30 августа 2017 года.

Подрядчика должны определить 18 мая.

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