Минтранс области потратит 13,6 млн руб. на установку световозвращателей на дорогах

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который выполнит работы по установке дорожных световозвращателей на автодорогах регионального или межмуниципального значения.
Начальная максимальная стоимость контракта составляет 13,67 млн рублей.
Согласно аукционной документации, речь идет об установке 35,5 тыс. световозвращателей.
Их установят:
- на остановках общественного транспорта Дома ЭМО и Южный на Красноглинском шоссе;
- на пешеходных переходах трассы Самара-Бугуруслагн (с 21 по 153-й км);
- на пешеходных переходах обводной дороги Самары от трассы "Урал" до трассы Самара - Волгоград;
- на пешеходных переходах трассы Ульяновск - Димитровград - Самара;
- на пешеходных переходах трассы Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград;
- на пешеходных переходах трассы Волжский - Курумоч - "Урал" (в поселке Курумоч).
Также световозвращатели нанесут на асфальтовое покрытие отдельных участков трасс Волжский - Курумоч - "Урал", Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград, Самара - Бугуруслан, обводной дороге Самары от трассы "Урал" до трассы Самара - Волгоград, Кинель - Богатое - Борское, Тольятти - Узюково - Димитровград, Тольятти - Ташелка, Тольятти - Хрящевка, Новокуйбышевск - Речников, Ульяновск - Димитровград - Самара, Богатое - Алексеевка - Виловатое - Гвардейцы и Николаевка - Черновский - Белозерки.
Сроки выполнения работ — с 15 июня по 30 августа 2017 года.
Подрядчика должны определить 18 мая.
Последние комментарии
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Нам не стыдно, как в Германии, Ездить на любых авто, Во всём мире клей наклейку на любую тачку... Чтобы не забыли "Кто...!!!" Автонаклейки с тематикой Дня Победы отражают солидарность России и всего СССР с теми, кто завоевал победу. Слова и знаки 72-летней давности хорошо поднимают патриотизм у молодёжи и даже у детей. А победная наклейка на иномарке ещё больше демонстрирует несокрушимость наших ценностей - мы всё-таки помним, что главнее и кому обязан весь мир. И это прекрасно, что каждое слово и знак той эпохи так укоренились у нас и прорастают кругом. Ну а безбашенные придурки находятся в любом деле.
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.