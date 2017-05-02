Жителя Клявлинского района оштрафовали за оскорбление сотрудника "Самараэнерго", проверявшего счетчик

В Клявлинском районе к административной ответственности привлекли местного жителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Районная прокуратура при проверке установила, что во время планового осмотра счетчиков в жилых домах собственник помещения оскорбил сотрудника Клявлинского отделения ПАО "Самараэнерго".

В связи с этим было возбуждено административное дело. По итогам его рассмотрения сельчанина привлекли к ответственности и обязали выплатить штраф 1000 рублей.