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Общество

Жителя Клявлинского района оштрафовали за оскорбление сотрудника "Самараэнерго", проверявшего счетчик

КЛЯВЛИНО. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Клявлинском районе к административной ответственности привлекли местного жителя, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Районная прокуратура при проверке установила, что во время планового осмотра счетчиков в жилых домах собственник помещения оскорбил сотрудника Клявлинского отделения ПАО "Самараэнерго".

В связи с этим было возбуждено административное дело. По итогам его рассмотрения сельчанина привлекли к ответственности и обязали выплатить штраф 1000 рублей.

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