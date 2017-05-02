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БК "Самара-2" в поединке с "Локомотивом-Кубань-2" завоевал "бронзу" Единой молодежной лиги — 78:74 БК "Самара" стал первым обладателем Кубка РФБ БК "Самара-2" завершил сезон победой над "Автодором-2" — 86:79 БК "Самара" сыграет в решающем матче "Финала восьми" первенства ДЮБЛ БК "Самара-2" проиграл второй матч в Красноярске - 67:68

Баскетбол Спорт

БК "Самара-2" в поединке с "Локомотивом-Кубань-2" завоевал "бронзу" Единой молодежной лиги — 78:74

КРАСНОДАР. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 мая, в поединке с хозяевами "Финала восьми", "Локомотивом-Кубань-2" "Самара-2" завоевала бронзовые медали Единой молодежной лиги ВТБ.

Активность Николая Бушуева и Артема Чеваренкова помогла самарцам сдержать напор хозяев на первых минутах. Не дав сопернику оторваться в счете (максимальная разница составляла лишь 3 очка), "Самара-2"  в концовке стартовой четверти нанесла свой удар. Безответные 8 очков в течение последней минуты — и 25:19 в пользу "Самары".

Но краснодарцам потребовалось совсем немного времени, чтобы отыграться. И вплоть до середины второй десятиминутки на площадке и на табло было равенство (31:31 за четыре минуты до большого перерыва). А затем после попаданий Дмитрия Халдеева и Дмитрия Гусенкова самарцы вновь убежали вперед — 42:35 к большому перерыву.

Начало третьей четверти вышло просто на загляденье: Артем Чеваренков, Владимир Радивоевич и Николай Бушуев довели преимущество нашей команды до 14 очков. А в середине периода 9 подряд очков Филиппа Стойко, казалось, сняли все вопросы о судьбе медалей: 61:44. Но расслабляться в баскетболе, как известно, нельзя ни при каком преимуществе, сколь бы солидным оно ни выглядело.
Всего 3 очка за восемь минут — и к экватору четвертого периода от задела самарцев остались только лишь воспоминания: 64:60. А за минуту до завершения основного времени матча напряжение в игре достигло пика: лидер краснодарцев Сергей Балашов свел отставание своей команды к минимуму — 71:72. На счастье "Самара-2", нервы не подвели ни Дмитрия Халдеева, ни Филиппа Стойко, реализовавших по два штрафных и подаривших такие внушительное для концовки 5 очков перевеса. Они и оказались решающими.

78:74 — "Самара-2" увозит из Краснодара "бронзу" Единой молодежной лиги ВТБ, сообщает официальный сайт клуба.

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