В общежитии Самарского университета выгорели две комнаты

Во вторник, 2 мая, около 11 вечера в общежитии №6 Самарского университета на Московском шоссе произошел пожар, сообщают очевидцы.
По предварительным данным, сгорели две комната на восьмом этаже. В комнате, где начался пожар, в это время никого не было - двое четверокурсников вышли в магазин. В результате сгорели все их личные вещи, техника и документы.
Предварительная причина возгорания - неисправная проводка.
По данным регионального управления МЧС,пожар начался в 23:15. Горели домашние вещи на площади 15 кв. м.
К ликвидации возгорания привлекалось 12 единиц техники. Работы были завершены в 23:49.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора