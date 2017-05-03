В общежитии Самарского университета выгорели две комнаты

Во вторник, 2 мая, около 11 вечера в общежитии №6 Самарского университета на Московском шоссе произошел пожар, сообщают очевидцы.

По предварительным данным, сгорели две комната на восьмом этаже. В комнате, где начался пожар, в это время никого не было - двое четверокурсников вышли в магазин. В результате сгорели все их личные вещи, техника и документы.

Предварительная причина возгорания - неисправная проводка.

По данным регионального управления МЧС,пожар начался в 23:15. Горели домашние вещи на площади 15 кв. м.

К ликвидации возгорания привлекалось 12 единиц техники. Работы были завершены в 23:49.