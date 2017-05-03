Водитель "одиннадцатой", насмерть сбивший пешехода в Тольятти, ехал на "красный"

Водитель Lada-211140, насмерть сбивший пешехода в Автозаводском районе Тольятти, ехал на запрещающий сигнал светофора, сообщает Опбдд Огибдд Тольятти.

Напомним, ДТП произошло в минувший понедельник, 1 мая, в 21:55. Из собранных полицейскими материалов следует, что 45-летний водитель легковушки двигался по ул. 40 лет Победы. В районе дома № 48 он проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий (красный) сигнал светофора, в результате чего допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по "зебре", на "зеленый".

В результате происшедшего 41-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Водитель осуществлял перевозку пассажиров легковым такси, не являясь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем. В отношении него был собран административный материал за осуществление незаконной предпринимательской деятельности, доставлен в ОП № 22 города Тольятти, для дальнейшего разбирательства. Кроме этого, в отношении водителя собран проверочный материал по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем. правил дорожного движения… повлекшее по неосторожности смерть человека).