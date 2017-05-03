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ДТП Происшествия

Водитель "одиннадцатой", насмерть сбивший пешехода в Тольятти, ехал на "красный"

ТОЛЬЯТТИ. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Водитель Lada-211140, насмерть сбивший пешехода в Автозаводском районе Тольятти, ехал на запрещающий сигнал светофора, сообщает Опбдд Огибдд Тольятти.

Фото: ОГИБДД Тольятти

Напомним, ДТП произошло в минувший понедельник, 1 мая, в 21:55. Из собранных полицейскими материалов следует, что 45-летний водитель легковушки двигался по ул. 40 лет Победы. В районе дома № 48 он проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий (красный) сигнал светофора, в результате чего допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по "зебре", на "зеленый".

В результате происшедшего 41-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Водитель осуществлял перевозку пассажиров легковым такси, не являясь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем. В отношении него был собран административный материал за осуществление незаконной предпринимательской деятельности, доставлен в ОП № 22 города Тольятти, для дальнейшего разбирательства. Кроме этого, в отношении водителя собран проверочный материал по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем. правил дорожного движения… повлекшее по неосторожности смерть человека).

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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