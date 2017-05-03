Из-за репетиций Парада Победы в Самаре ограничат движение транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 3, 5, 7 мая при проведении репетиций военно-исторического парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также 8, 9 мая при проведении праздничных мероприятий, на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Данная мера будет действовать на следующих участках улиц:

с 22:00 3 мая до 14:00 9 мая — по ул. Молодогвардейская от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейская;

с 17:00 до 22:00 3 мая и 5 мая, с 8:00 до 14:00 7 мая — по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева, по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до Волжского проспекта, по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Куйбышева;

с 17:00 до 22:00 5 мая, с 8:00 до 14:00 7 мая — по ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Полевая, по ул. Полевая от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от ул. Полевая до ул. Вилоновская, по ул. Куйбышева от ул. Вилоновская до ул. Льва Толстого, по ул. Льва Толстого от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейская, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейская, по ул. Чапаевская от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейская, по Студенческому переулку от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта, по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта;

с 8:00 до 14:00 7 мая — по ул. Молодогвардейская от ул. Некрасовская до ул. Льва Толстого;

с 14:00 7 мая до 01:00 10 мая — по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;

с 06:00 8 мая до 01:00 10 мая — по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по

ул. Молодогвардейская от ул. Ульяновская до ул. Красноармейская;

ул. Молодогвардейская от ул. Ульяновская до ул. Красноармейская; с 08:00 до 14:00 8 мая — по ул. Молодогвардейская от Студенческого переулка до ул. Полевая, по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта;

с 14:00 8 мая до 01:00 10 мая — по ул. Фрунзе от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;

с 14:00 8 мая до 16:00 9 мая — по ул. Молодогвардейская от ул. Ленинградская до ул. Льва Толстого, по ул. Некрасовская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Высоцкого от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по ул. Чапаевская от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейская;

с 06:00 до 16:00 9 мая 2017 года — по ул. Молодогвардейская от ул. Ульяновская до ул. Полевая, по ул. Полевая от ул. Галактионовская до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от

ул. Лесная до ул. Вилоновская, по ул. Лесная от Волжского проспекта до ул. Осипенко, по ул. Вилоновская от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького, по ул. Маяковского от ул. Галактионовская до

ул. Молодогвардейская, по ул. Ульяновская от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по Студенческому переулку от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Красноармейская от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Некрасовская, по ул. Некрасовская от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Льва Толстого от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Чапаевская от ул. Некрасовская до ул. Льва Толстого, по Студенческому переулку от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта;

ул. Лесная до ул. Вилоновская, по ул. Лесная от Волжского проспекта до ул. Осипенко, по ул. Вилоновская от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького, по ул. Маяковского от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по ул. Ульяновская от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по Студенческому переулку от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Красноармейская от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Некрасовская, по ул. Некрасовская от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Льва Толстого от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Чапаевская от ул. Некрасовская до ул. Льва Толстого, по Студенческому переулку от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта; с 12:00 до 18:00 9 мая — по ул. Лесная от ул. Осипенко до Северо-Восточной магистрали;

с 16:00 9 мая до 01:00 10 мая — по ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Вилоновская от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького, по ул. Красноармейская от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева, по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;

с 09:00 до 12:00 9 мая — по ул. Сергея Лазо (пос. Управленческий) от ул. Парижской Коммуны до

ул. Гайдара, по Красноглинскому шоссе (пос. Мехзавод) от 1 квартала до 4 квартала, по ул. 4 квартал (пос. Береза) от ул. Аэропорт до 2 квартала, по ул. Труда (пос. Прибрежный) от ул. Парусная до ул. Овчарова;

ул. Гайдара, по Красноглинскому шоссе (пос. Мехзавод) от 1 квартала до 4 квартала, по ул. 4 квартал (пос. Береза) от ул. Аэропорт до 2 квартала, по ул. Труда (пос. Прибрежный) от ул. Парусная до ул. Овчарова; с 06:00 до 16:00 9 мая — по ул. Галактионовская от Студенческого переулка до ул. Ленинградская;

с 16:00 9 мая до 01:00 10 мая — по ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская.

Кроме того, на территории Самары будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств (за исключением городского общественного транспорта) на следующих участках:

с 07:00 20 апреля до 01:00 10 мая — на площади Куйбышева со стороны ул. Красноармейская и

ул. Вилоновская;

ул. Вилоновская; с 17:00 3 мая до 14:00 9 мая — по ул. Молодогвардейская от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейская;

с 14:00 до 22:00 3 и 5 мая, с 18:00 6 мая до 14:00 7 мая — по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева, по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Куйбышева;

с 08:00 до 16:00 5 мая — по ул. Молодогвардейская от Студенческого переулка до ул. Маяковского, по ул. Маяковского от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта;

с 14:00 до 22:00 5 мая, с 08:00 до 14:00 7 мая — по ул. Молодогвардейская от ул. Красноармейская до ул. Полевая, по ул. Полевая от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от ул. Полевая до ул. Вилоновская, по ул. Куйбышева от ул. Вилоновская до ул. Льва Толстого, по ул. Льва Толстого от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейская;

с 18:00 6 мая до 14:00 7 мая — по ул. Молодогвардейская от ул. Некрасовская до ул. Льва Толстого;

с 18:00 6 мая до 01:00 10 мая — по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;

с 18:00 7 мая до 01:00 10 мая — по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по

ул. Молодогвардейская от ул. Ульяновская до ул. Красноармейская;

ул. Молодогвардейская от ул. Ульяновская до ул. Красноармейская; с 06:00 8 мая до 01:00 10 мая — по ул. Фрунзе от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;

с 08:00 до 18:00 8 мая — по ул. Молодогвардейская от Студенческого переулка до ул. Полевая, по

ул. Маяковского от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта;

ул. Маяковского от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта; с 14:00 8 мая до 16:00 9 мая — по ул. Молодогвардейская от ул. Ленинградская до ул. Льва Толстого, по

ул. Некрасовская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Высоцкого от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по ул. Чапаевская от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейская;

ул. Некрасовская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Высоцкого от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по ул. Чапаевская от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейская; с 18:00 8 мая до 16:00 9 мая — по ул. Молодогвардейская от ул. Ульяновская до ул. Полевая, по

ул. Полевая от ул. Галактионовская до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от ул. Полевая до ул. Вилоновская, по ул. Вилоновская от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького, по ул. Маяковского от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по ул. Ульяновская от ул. Галактионовская до

ул. Молодогвардейская, по Студенческому переулку от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Красноармейская от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Некрасовская, по ул. Некрасовская от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, ул. Льва Толстого от

ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Чапаевская от ул. Некрасовская до ул. Льва Толстого, по ул. Галактионовская от Студенческого переулка до ул. Ленинградская;

ул. Полевая от ул. Галактионовская до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от ул. Полевая до ул. Вилоновская, по ул. Вилоновская от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького, по ул. Маяковского от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по ул. Ульяновская от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по Студенческому переулку от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Красноармейская от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Некрасовская, по ул. Некрасовская от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, ул. Льва Толстого от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Чапаевская от ул. Некрасовская до ул. Льва Толстого, по ул. Галактионовская от Студенческого переулка до ул. Ленинградская; с 18:00 8 мая до 18:00 9 мая — по Волжскому проспекту от ул. Лесная до ул. Полевая, по ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

с 16:00 9 мая до 01:00 10 мая — по ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Вилоновская от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького, по ул. Красноармейская от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева, по

ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская.

Необходимо отметить, что на работу электрического транспорта данные ограничения не повлияют. Трамваи будут курсировать по своим маршрутам и расписанию.

Движение городских автобусов в период дорожных ограничений будет организовано следующим образом:

автобусные маршруты №№ 24, 92 — 3 мая с 17:00 до 22:00 проследуют по улицам Галактионовская и Льва Толстого в обоих направлениях; 5 мая с 00:00 до 17:00 — по улицам Галактионовская и Льва Толстого в обоих направлениях; 5 мая с 17:00 до 22:00 — по улицам Галактионовская и Некрасовская в обоих направлениях; 7 мая с 08:00 до 14:00 — по улицам Галактионовская и Некрасовская в обоих направлениях; 7 мая с 14:00 до 24:00 — по улицам Галактионовская и Красноармейская в обоих направлениях; 8 мая с 00:00 до 14:00 — по улицам Галактионовская и Красноармейская в обоих направлениях; 8 мая с 14:00 до 24:00 — по улицам Галактионовская и Венцека в обоих направлениях; 9 мая с 00:00 до 24:00 — по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях;

автобусные маршруты №№ 207, 297 — 3 мая с 17:00 до 22:00 — по улицам Самарская и Льва Толстого в обоих направлениях; 5 мая с 00:00 до 17:00 — по улицам Самарская и Льва Толстого в обоих направлениях; 5 мая с 17:00 до 22:00 — по улицам Самарская и Некрасовская в обоих направлениях; 7 мая с 08:00 до 14:00 — по улицам Самарская и Некрасовская в обоих направлениях; 7 мая с 14:00 до 24:00 — по улицам Самарская и Красноармейская в обоих направлениях; 8 мая с 00:00 до 14:00 — по улицам Самарская и Красноармейская в обоих направлениях; 8 мая с 14:00 до 24:00 — по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях; 9 мая с 00:00 до 24:00 — по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях;

автобусные маршруты №№ 34, 226, 240 — 3 мая с 17:00 до 22:00 — по улицам Самарская и Льва Толстого в обоих направлениях; 5 мая с 00:00 до 17:00 — по улицам Самарская и Льва Толстого в обоих направлениях; 5 мая с 17:00 до 22:00 — по улицам Самарская и Некрасовская в обоих направлениях; 7 мая с 08:00 до 14:00 — по улицам Самарская и Некрасовская в обоих направлениях; 8 мая с 14:00 до 24:00 — по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях; 9 мая с 00:00 до 24:00 — по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях;

автобусные маршруты №№ 37, 46, 47, 295 — 5 мая с 17:00 до 22:00 — по улицам Самарская и Некрасовская в обоих направлениях; 7 мая с 08:00 до 14:00 — по улицам Самарская и Некрасовская в обоих направлениях; 8 мая с 14:00 до 24:00 — по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях; 9 мая с 00:00 до 24:00 — по улицам Самарская и Венцека в обоих направлениях;

автобусные маршруты №№ 61, 247, 261 — 5 мая с 17:00 до 22:00 — по проспекту Ленина, улицам Полевая, Галактионовская и Некрасовская в обоих направлениях; 7 мая с 08:00 до 14:00 — по проспекту Ленина, улицам Полевая, Галактионовская и Некрасовская в обоих направлениях; 9 мая с 00:00 до 24:00 — по проспекту Ленина, улицам Полевая, Самарская и Венцека в обоих направлениях;

автобусный маршрут № 11 — 5 мая с 17:00 до 22:00, 7 мая с 08:00 до 14:00, 9 мая с 00:00 до 24:00 — от Губернского рынка до 6-го причала (в прямом направлении — по улицам Агибалова, Льва Толстого, Арцыбушевская, Красноармейская, Самарская, Венцека, Максима Горького; в обратном направлении — по улицам Максима Горького, Комсомольская, Водников, Крупской, Алексея Толстого, Пионерская, Куйбышева, Венцека, Самарская, Красноармейская, Арцыбушевская, Льва Толстого, Спортивная);

автобусные маршруты №№ 1, 1к, 68, 210, 221 — 9 мая с 09:00 до 12:00 — в п. Управленческий в обоих направлениях — по Красноглинскому шоссе; в п. Мехзавод в направлении "в город" — по автодороге 1-го квартала и Московскому шоссе;

автобусные маршруты №№ 45, 50, 78, 79 — 9 мая с 09:00 до 12:00 — в п. Управленческий — по Волжскому и Красноглинскому шоссе в обоих направлениях;

автобусные маршруты №№ 56, 67, 205, 268 — 9 мая с 09:00 до 12:00 — в п. Мехзавод в направлении "в город" — по Московскому шоссе (без заезда к ООТ "СПТУ-50");

автобусный маршрут № 4к — 9 мая с 09:00 до 12:00 — по ул. Сергея Лазо в обоих направлениях (с разворотом на площадке у стадиона "Чайка");

автобусный маршрут № 78 — 9 мая с 09:00 до 12:00 — от Барбошиной поляны до терминала № 1 аэропорта "Курумоч" (без заезда в п. Береза).

Администрация Самары обращает внимание жителей и гостей города на необходимость заранее планировать маршруты следования.