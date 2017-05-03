"Треугольник" проведет показ документального фильма Виктора Буды "Эпоха танцев"

В четверг, 4 мая, в 19:00 Клуб любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" (ЦРК "Художественный" им. Ивановой) приглашает на кинолекторий "Наше кино" и показ документального фильма режиссера Виктора Буды "Эпоха танцев", сообщила пресс-служба Агентства социокультурных технологий.
Документальный фильм "Эпоха танцев" Виктора Буды стал первым систематизирующим проектом, повествующем о зарождении нового музыкального диск-жокейного творчества. Фильм рассказывает о последней в современной истории музыкальной революции - зарождении техно и расцвете рейв-движения.
Помимо широко известных фактов о том времени, существует не рассказанная история о людях, которые были новаторами культуры, строившими собственные "корпорации счастья", от авангардных техно-вечеринок в Детройте, Берлине, Риге и до первых российских рейвов. Фильм также впервые расскажет историю становления российской рейв-культуры. Возможно, нынешним поклонникам танцевальной музыки мало знакомы имена Индулиса Билзенса, Яниса Крауклиса, Роберта Гобзинса (EastBam), Угиса Полиса, но именно им суждено было внести наибольший вклад в развитие современной российской техно-сцены.
В фильме принял участие один из отцов-основателей стиля техно - Деррик Мэй, а также легенда немецкой электронной музыки и пионер рейв-культуры в Европе - Westbam (Максимилиан Ленц). Также героями фильма стали Алексей Хаас, DJ Грув, Сергей Бугаев (Африка), Иван Салмаксов и другие легенды клубной сцены Санкт-Петербурга.
"Рейв был последним молодежным движением, у которого были своя собственная мода, свой сленг, свои танцевальные движения, ритуалы. А техно, в свою очередь, было последним рубежом, когда музыка еще изо всех сил двигалась вперед, - финальным взрывом футуризма в популярной культуре", - отмечал Саймон Рейнольдс, музыкальный критик, писатель.
Первоначально создатели фильма планировали раскрыть тему танцевальной революции только в Прибалтике, однако в процессе работы над проектом было решено охватить весь СССР. Материал для фильма снимали в течение четырех лет. Выход фильма приурочен к 25-летнему юбилею легендарного первого российского рейва - Gagarin Party.
Ведущий вечера - художественный руководитель Клуба любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник", киновед Роман Черкасов.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!