Главный редактор и основатель самарского интернет-журнала "Другой город" Андрей Кочетков покидает проект. Причиной стали разногласия с инвестором, которым выступает IT-компания ООО "Открытый код".
"Мы совместно с инвестором искали путь, по которому журнал должен идти дальше. К сожалению, я (как главный редактор) и Женя Волункова (как шеф-редактор) не сочли для себя возможным оставаться ответственными за картину дня, которую формирует "Другой город". В том ключе, в котором она бы целиком и полностью устраивала инвестора проекта, она не устраивала нас", — приводит пояснение Кочеткова "Другой город".
"Другой город" также покидают журналисты Евгений Нектаркин и Антон Черепок.
Пост главного редактора займет Денис Зацепин, ранее возглавлявший МБУ Самары "Городской молодежный центр информации и аналитики" и руководивший "Медиа школой" Самарской области. По словам Кочеткова, Зацепин является креатурой инвестора.
Денис Зацепин сообщил, что перед ним не стоит задачи переформатировать издание, и глобальных изменений в его работе не планируется.
Шеф-редактором издания будет экс-главный редактор еженедельника "АиФ-Самара" Дмитрий Ширкин, рекомендованный Кочетковым и Волунковой.
Андрей Кочетков при этом до сентября будет работать в рамках прежней команды над организацией "Том Сойер Феста" — фестиваля восстановления исторической среды силами волонтеров. Также он останется владельцем существующих страниц "Другого города" в социальных сетях. Напомним, что интернет-журнал был создан в 2013 г. на основе группы "Вконтакте" "Интересная Самара", которую модерировал Кочетков.
Последние комментарии
Ну, "Мурсик" оскорблять - это мы умеет! А вот что-то конкретное решить, предложить ... Город действительно получает прибыль от легальной рекламы. Но, что-то в городе меняется? Да, и куда эти легальные деньги в итоге "исчезают"? Инвестиции, затраты, работа менеджеров и работа городских властей - все взаимосвязано! Знаток комментарий (это "Мурсику")! А к 2019 году (июль-сентябрь), для сведения, когда истечет действие полученных разрешений - тот кто их получил, ОБЯЗАН БУДЕТ ДЕМОНТИРОВАТЬ СВОИ ЩИТЫ И ПРИВЕСТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ! И только потом (!), подавать новую заявку на участие в торгах на эти же места! Без какого-либо первоочередного права на эти места! Вот тогда и посмотрим, сколь желающих останется, от того количества, которое имеем сейчас. И по-поводу "реламщиков" - самые крупные в городе "РУАН" (ранее Питер, сейчас юр. адрес в Орле), еще одна компания - из Тольятти ... Есть правда еще "ДСВ" (бывшего руководителя "Родника") - щиты расположены вдоль федеральных трасс города, поэтому город из этих денег ничего не получает, все идет в область! Так, что КРУПНЫХ чисто самарских фирм и нет. Ну, по рекламным щитам в городе можно писать сколько угодно (я лично этим занимаюсь с 2002 года) ..., а порядок так и не наведут! Так, что бей тревогу ни бей ... - результат будет тот же. только эту тему время от времени "поднимают" в "определенные" моменты!
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Уважаемый эксперд-Александр!!! Прочитав Ваши комментарии возникает вопрос... А вы то на чьей стороне и чьи интересы блюдете?! Город ежемесячно получает миллионы от легальной рекламы, что позволяет выделять дополнительные средства на нужды города, а вы тут про какие-то инвестиционные затраты и менеджеров пишете.... Аж 4 поста накатали)))) Не за горами 2019 год и новые торги, и сейчас реальная угроза, что финансовые потоки от рекламы прекратятся... Вот и бьют тревогу рекламщики, защищая не только свои интересы, но и города.
Молодец Крюк, так держать, они считать не умеют, вложили в бюджет бабки ))) гнать их надо из Самары со своей рекламой, а нам и так хорошо с серыми щитами было и буде!
Из статьи: " ...представитель питерской рекламной компании "Руан" Мария Михеева. - Со времени заключения договоров прошло уже 2,5 года, но наши инвестиционные затраты до сих пор не покрыты из-за агрессивного демпинга незаконных рекламщиков". Только сейчас уже не питерская, а орловская! А инвестиционные затраты не окупятся никогда - ранее указывал по каким причинам (с математикой у кого-то туго).