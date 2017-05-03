Главный редактор и основатель самарского интернет-журнала "Другой город" Андрей Кочетков покидает проект. Причиной стали разногласия с инвестором, которым выступает IT-компания ООО "Открытый код".

"Мы совместно с инвестором искали путь, по которому журнал должен идти дальше. К сожалению, я (как главный редактор) и Женя Волункова (как шеф-редактор) не сочли для себя возможным оставаться ответственными за картину дня, которую формирует "Другой город". В том ключе, в котором она бы целиком и полностью устраивала инвестора проекта, она не устраивала нас", — приводит пояснение Кочеткова "Другой город".

"Другой город" также покидают журналисты Евгений Нектаркин и Антон Черепок.

Пост главного редактора займет Денис Зацепин, ранее возглавлявший МБУ Самары "Городской молодежный центр информации и аналитики" и руководивший "Медиа школой" Самарской области. По словам Кочеткова, Зацепин является креатурой инвестора.

Денис Зацепин сообщил, что перед ним не стоит задачи переформатировать издание, и глобальных изменений в его работе не планируется.

Шеф-редактором издания будет экс-главный редактор еженедельника "АиФ-Самара" Дмитрий Ширкин, рекомендованный Кочетковым и Волунковой.

Андрей Кочетков при этом до сентября будет работать в рамках прежней команды над организацией "Том Сойер Феста" — фестиваля восстановления исторической среды силами волонтеров. Также он останется владельцем существующих страниц "Другого города" в социальных сетях. Напомним, что интернет-журнал был создан в 2013 г. на основе группы "Вконтакте" "Интересная Самара", которую модерировал Кочетков.