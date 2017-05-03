Мужчина отравился продуктами горения во время пожара в пос. Управленческий

Во вторник, 2 мая, в 12:30, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Шлюзовой в пос. Управленческий в Красноглинском районе Самары, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели домашние вещи на площади 3 кв. м. В тушении участвовали семь человек, которые использовали две единицы техники. Пожар удалось ликвидировать в 12:50.
Как отмечают в оперативных службах, во время чп отравление продуктами горения получил 40-летний мужчина. Экипаж "скорой помощи" доставил его в больницу.
Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора