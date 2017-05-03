Мужчина отравился продуктами горения во время пожара в пос. Управленческий

Во вторник, 2 мая, в 12:30, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Шлюзовой в пос. Управленческий в Красноглинском районе Самары, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 3 кв. м. В тушении участвовали семь человек, которые использовали две единицы техники. Пожар удалось ликвидировать в 12:50.

Как отмечают в оперативных службах, во время чп отравление продуктами горения получил 40-летний мужчина. Экипаж "скорой помощи" доставил его в больницу.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.