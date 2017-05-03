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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "Лада" продолжит играть в КХЛ

ТОЛЬЯТТИ. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, находясь в Тольятти с рабочим визитом, встретился со спортивным директором ХК "Лада" Вадимом Макаровым.

В первую очередь, Николай Меркушкин отметил, что областное правительство будет оказывать хоккейному клубу всестороннюю поддержку, и что "Лада", безусловно, продолжит играть в КХЛ.

Затем разговор коснулся кадровых вопросов, частичного пересмотра расходов клуба — планируется небольшое повышение зарплаты хоккеистов, чтобы можно было приглашать в команду более квалифицированных игроков.

Напомним, глава региона является президентом ХК "Лада". Стоит отметить, что губернатор уделяет особое внимание развитию детского и юношеского спорта в Тольятти, в том числе, поддержке клуба. Предыдущая встреча губернатора с руководством ХК "Лада" состоялась 25 апреля.

Глава региона поставил задачу через 3-4 года перейти на укомплектование команды преимущественно местными игроками. "У нас уже подрастет очень хорошая смена, — подчеркнул губернатор. — Несколько человек были приглашены в сборную страны".

Это стало возможным, в первую очередь, благодаря усилению детской хоккейной школы, воспитанию будущих хоккеистов с ранних лет. Кроме того, за последние 5 лет регион стал лидером по строительству ледовых дворцов и спортивных площадок: построено 29 физкультурно-оздоровительных комплексов, 15 стадионов, 14 ледовых дворцов и арен, 13 бассейнов, более 300 спортплощадок.

"Мы должны перестать быть реципиентом в кадровом плане, чтобы не покупать хоккеистов за большие деньги где-то на стороне", — обозначил цель Николай Меркушкин.

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