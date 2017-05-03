Николай Меркушкин: "Лада" продолжит играть в КХЛ

Во вторник, 2 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, находясь в Тольятти с рабочим визитом, встретился со спортивным директором ХК "Лада" Вадимом Макаровым.
В первую очередь, Николай Меркушкин отметил, что областное правительство будет оказывать хоккейному клубу всестороннюю поддержку, и что "Лада", безусловно, продолжит играть в КХЛ.
Затем разговор коснулся кадровых вопросов, частичного пересмотра расходов клуба — планируется небольшое повышение зарплаты хоккеистов, чтобы можно было приглашать в команду более квалифицированных игроков.
Напомним, глава региона является президентом ХК "Лада". Стоит отметить, что губернатор уделяет особое внимание развитию детского и юношеского спорта в Тольятти, в том числе, поддержке клуба. Предыдущая встреча губернатора с руководством ХК "Лада" состоялась 25 апреля.
Глава региона поставил задачу через 3-4 года перейти на укомплектование команды преимущественно местными игроками. "У нас уже подрастет очень хорошая смена, — подчеркнул губернатор. — Несколько человек были приглашены в сборную страны".
Это стало возможным, в первую очередь, благодаря усилению детской хоккейной школы, воспитанию будущих хоккеистов с ранних лет. Кроме того, за последние 5 лет регион стал лидером по строительству ледовых дворцов и спортивных площадок: построено 29 физкультурно-оздоровительных комплексов, 15 стадионов, 14 ледовых дворцов и арен, 13 бассейнов, более 300 спортплощадок.
"Мы должны перестать быть реципиентом в кадровом плане, чтобы не покупать хоккеистов за большие деньги где-то на стороне", — обозначил цель Николай Меркушкин.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.