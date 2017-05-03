С начала года цены на топливо в регионе выросли на 4,6%

С начала года цены на топливо в Самарской области выросли на 4,6%. Такую информацию опубликовало министерство экономического развития, инвестиций и торговли региона.

По данным мониторинга, в апреле 2017 г. индекс потребительских цен на автомобильный бензин составил 101,6%, дизельное топливо — 99%.

Отмечается, что бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал почти во всех муниципальных образованиях региона на 0,1 — 1,2 руб./л и на 0,1 — 1,5 руб./л соответственно. Розничные цены на дизельное топливо изменились разнонаправленно.

Интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо на АЗС Самарской области по состоянию на 28 апреля составили:

АИ-80 — 31,2 — 31,5 руб. за литр;

АИ-92 — 35,3 — 36,3 руб. за литр;

АИ-95 — 38,3 — 39,2 руб. за литр;

дизельное топливо — 35,4 — 37,1 руб. за литр.

Для сравнения: за 2016 г. рост цен на топливо в регионе составил 5,6%, в 2015 г. — 1,5%.