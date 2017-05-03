Елховский молочный завод осваивает соседние регионы

За последний год производственный рост Елховского молокозавода составил 40%. Обновление технической базы и строгое следование традиционным технологиям улучшили качество продукции. Сегодня завод уверенно завоевывает доверие потребителя.

Елховский молочный завод работает с 1968 года. Во времена советской эпохи предприятие поставляло свою высококачественную продукцию почти во все районы Самарской области. В 2012 году новые учредители реконструировали цеха предприятия, заменили емкостное оборудование, линию фасовки готовой продукции. Преобразил капитальный ремонт и производственные участки. Реконструкция позволила заводу серьезно обновить технологическую базу и укрепить конкурентоспособность. Постепенно о молочных продуктах из Елховки узнали в Самаре и области и оценили их за качество и ценовую доступность. Молоко, сметана, творог, ряженка, кефир, бифидок, йогурт, снежок, варенец и масло — все производится из отборного сырья, которое подвергается тщательной переработке и производственному контролю.

"Мы стараемся удерживать приемлемые цены на товар, не снижая при этом качества", — отмечает коммерческий директор ООО "Елховский молокозавод" Ильдар Феткуллов, — и главный помощник в этом — контроль качества входящего сырья. Завод закупает молоко только у проверенных фермерских хозяйств Самарской и Ульяновской областей и Республики Татарстан. В переработку молоко поступает после тщательной проверки в собственной лаборатории. Жестко соблюдаются и сроки изготовления и реализации продукции. От дойки коровы на ферме до поставки готового молока на прилавок магазина проходят всего сутки, для кисломолочных продуктов — двое суток".

Высокое качество продукции Елховского молокозавода оценили муниципальные образовательные учреждения — большинство комбинатов школьного питания региона заключили с предприятием договор о закупках.

"Спрос на нашу продукцию растет, — говорит Ильдар Мнирович, — и мы стремимся успевать за ним, наращивая мощности".

В этом году объем производимой продукции возрос до 30 тонн молока в сутки. Такой показатель позволяет молокозаводу обеспечивать бесперебойные поставки продукции в Самару, Тольятти, Сызрань в федеральные торговые сети Х5 Retail Group, "Магнит", "Лента", а также в локальные сети и "Находка", "Пеликан", "Орбита".

В планах компании — расширить географию рынка сбыта и освоить соседние регионы. Первый шаг в этом направлении уже сделан — завершается строительство новых производственных площадей. На данный момент ведется финальная стадия отделки, в отремонтированные помещения завозится оборудование. "Мы серьезно расширим ассортимент производимой продукции, — рассказывает Ильдар Мнирович. — Планируем открыть новый творожный цех и осваивать технологию тетрапак, ПЭТ которая позволит увеличить сроки реализации". Расширение производства позволит вырабатывать до 65 тонн продукции ежедневно. Сейчас здание нового завода готово на 80 процентов. Запуск производства планируется на конец 2017 года, на май 2017 года планируется открытие нового маслоцеха и творожного цеха.

"Ну, а пока наша основная задача — привлечь внимание новых покупателей, — признается Ильдар Мнирович. — Будем проводить различные дегустационные акции в торговых сетях, опросы покупателей, чтобы учесть покупательские предпочтения и удовлетворить их запросы. Сегодня мы предлагаем потребителям только качественные и вкусные молочные продукты, и нам надо держать марку".