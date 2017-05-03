Сборная Сызранского НПЗ завоевала пять наград фестиваля

Фестиваль "Роснефть зажигает звезды" стал настоящим парадом талантов сызранских нефтяников и членов их семей. Результат выступления творческой команды АО "СНПЗ" на зональном этапе корпоративного фестиваля впечатляет — два "золота" и три "бронзы".

В профессиональное жюри конкурса вошли известные российские деятели искусства. Народный артист России Левон Оганезов, заслуженный артист России Сергей Куклин, народная артистка России Елена Щербакова, художественный руководитель балета "Street jazz" Сергей Мандрик, театральный режиссер Кирилл Сбитнев, член Московского союза художников Наталья Леонова, известный эстрадный певец Влад Топалов — состав представительный, под стать иному российскому конкурсу.

В эстрадном вокале не было равных инженеру отдела управления и сопровождения проектов поддержания Евгению Беленовскому, блестяще исполнившему арию мистера Икс из оперетты Имре Кальмана "Принцесса цирка". Высшую награду получила и картина Арины Храмовой "Трудовая династия" в номинации "Отражение" (возрастная категория 12-17 лет).

Машинист цеха № 15 Михаил Замулин тронул сердца публики и жюри казачьей балладой "Черный ворон" и получил "бронзу". Призовое третье место в том же народном вокале досталось Кристине Абрамовой за акапельное исполнение лирической песни "Как во батюшкином саду".

Диплом третьей степени в номинации "Инструментальный жанр" отдали дуэту юных аккордеонисток — Елизавете Барановой и Карине Хусеиновой.

Все победители зонального этапа поедут на финал фестиваля, который по традиции состоится в Москве в конце августа.

Народный театр танца "Вернисаж" тоже будет танцевать на московской сцене. Этот коллектив оказался единственным участником номинации "Хореография. Эстрадный танец" в возрастной категории от 7 до 12 лет. Жюри высоко оценило идею и сценическое воплощение хореографической композиции "Кораблик".