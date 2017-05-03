16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самару приехало современное финское искусство Стала известна программа джазового фестиваля Moving Club Meet Friends-2017 Стала известна программа "ВолгаФест-2017" В Самаре прошла всероссийская акция "Библионочь", посвященная Году экологии Театр-студия "Грань" выпустил новый спектакль "Театр теней Офелии"

Культура

Сборная Сызранского НПЗ завоевала пять наград фестиваля

СЫЗРАНЬ. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати

Фестиваль "Роснефть зажигает звезды" стал настоящим парадом талантов сызранских нефтяников и членов их семей. Результат выступления творческой команды АО "СНПЗ" на зональном этапе корпоративного фестиваля впечатляет — два "золота" и три "бронзы".

В профессиональное жюри конкурса вошли известные российские деятели искусства. Народный артист России Левон Оганезов, заслуженный артист России Сергей Куклин, народная артистка России Елена Щербакова, художественный руководитель балета "Street jazz" Сергей Мандрик, театральный режиссер Кирилл Сбитнев, член Московского союза художников Наталья Леонова, известный эстрадный певец Влад Топалов — состав представительный, под стать иному российскому конкурсу.

В эстрадном вокале не было равных инженеру отдела управления и сопровождения проектов поддержания Евгению Беленовскому, блестяще исполнившему арию мистера Икс из оперетты Имре Кальмана "Принцесса цирка". Высшую награду получила и картина Арины Храмовой "Трудовая династия" в номинации "Отражение" (возрастная категория 12-17 лет).

Машинист цеха № 15  Михаил Замулин тронул сердца публики и жюри казачьей балладой "Черный ворон" и получил "бронзу". Призовое третье место в том же народном вокале досталось Кристине Абрамовой за акапельное исполнение лирической песни "Как во батюшкином саду".

Диплом третьей степени в номинации "Инструментальный жанр" отдали дуэту юных аккордеонисток — Елизавете Барановой и Карине Хусеиновой.

Все победители зонального этапа поедут на финал фестиваля, который по традиции состоится в Москве в конце августа.

Народный театр танца "Вернисаж" тоже будет танцевать на московской сцене. Этот коллектив оказался единственным участником номинации "Хореография. Эстрадный танец" в возрастной категории от 7 до 12 лет. Жюри высоко оценило идею и сценическое воплощение хореографической композиции "Кораблик".

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2017 13:12 Памятный знак чешским легионерам появится в парке Щорса

Откровенная глупость. Бомбят Сирию а Минобороны памятник бандитам лоббирует. Или их считают освободителями как Советских солдат в Европе?

Юрий Никитин 07 апреля 2017 01:07 Памятный знак чешским легионерам появится в парке Щорса

Надумали преступным белочехам памятник установить? И как на это разъединение людей посмотрит Единая Россия, народ?

Dmitry Lakotsenin 06 апреля 2017 16:18 Почти 70% самарцев против установки памятного знака чехословацким легионерам

Кровавый след по России памятниками мародерам отметить? Челябинска хватит( Да и на могилах в Самаре теперь собачек в ТЦ Гудок показывают. Печалька это.

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 10:39 Дом-музей Фрунзе к ЧМ-18 за 3,2 млн руб. отреставрирует "НПУ Самарареставрация"

Ну вот реальная организация и реальная подвижка.

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 10:34 Реставрация Дома Головкина обойдется почти на 25% дешевле начальной цены

Некое ООО СО "Федерал" и на 25% СТРАННОВАТО((

Фото на сайте

В Тольятти проходит выставка живописи, графики и декоративного искусства художников Поволжья "Кофемания"

В Тольятти проходит выставка живописи, графики и декоративного искусства художников Поволжья "Кофемания"

Выставка "Альфонс Муха и линия модерна"

Выставка "Альфонс Муха и линия модерна"

Выставка "Невидимки за человечность"

Выставка "Невидимки за человечность"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4