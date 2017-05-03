На концерте Басты в Самаре парень сделал предложение со сцены

27 апреля в МТЛ "Арене" Василий Вакуленко презентовал свои лучшие хиты. Его пластинка "Баста 5" стала одним из главных русскоязычных альбомов года.

Василий Вакуленко должен был приехать в Самару в начале апреля, но концерт был перенесен на конец месяца, в связи с трагическими событиями в Санкт-Петербурге. Как только Баста появился на сцене МТЛ "Арены", он, в первую, очередь, поблагодарил своих поклонников за понимание и отметил, что очень долго ждал этой встречи.

"Самара, я не узнаю зал, почему вы такие тихие, добавьте звука, — немедленно попросил Василий Вакуленко. - Сидячие места — не закисайте! Девушка в седьмом ряду, отвлекитесь от Инстаграма, вы нам нужны!"

Василий Вакуленко презентовал в Самаре грандиозное шоу из звука, света и мультимедиа. Вместе с новой пластинкой "Баста 5" прозвучали и лучшие хиты артиста.

К слову, альбом "Баста 5" более полугода занимает верхние строчки чарта iTunes. Сборник насыщен хитовыми синглами — это совместная работа "Голос" с наставницей одноименного шоу Полиной Гагариной, трек "Выпускной", ставший настоящим гимном школьников и студентов, мелодичный фанк "Удивительный мир" и композиции, заслуживающие особенное внимание со стороны ценителей авторской песни-саундтреки к фильмам "КЕ-ДЫ" Сергея Соловьева и "Родина" Петра Буслова.

"Когда моя мама услышала одноименный трек, то заплакала. Я подошел к ней и крепко ее обнял и попросил больше так не делать. Желаю всем нашим мамам крепкого здоровья", — расчувствовался Вакуленко.

Каждый хит публика принимала на ура и сотни голосов поклонников сливались в один.

Баста признался, что больше всего любит писать песни про любовь. Артист напомнил, что надо слушать себя, а не людей вокруг, подтвердив свои слова треком "Мастер и Маргарита". После чего, молодой человек из зала вышел на сцену и попросил зрителей включить фонарики на мобильных телефонах.

"Катя, оглянись, это звездное небо для тебя. Я хочу, чтобы этот день ты запомнила на всю жизнь. Выходи за меня замуж", — волнуясь, произнес парень.

Зрители громкими аплодисментами поддержали молодого человека, а будущая избранница ответила ему согласием.

Василий Вакуленко пожелал счастья ребятам и пообещал еще не один раз навестить Самару.