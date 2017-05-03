На дороге Борское — Таволжанка — Мойка съехал в кювет пьяный водитель "четырнадцатой"

Во вторник, 2 мая, в 21:30, на 13 км дороги Борское — Таволжанка — Мойка 43-летний водитель "четырнадцатой" съехал в кювет, где машина перевернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, автомобилист был пьян и нарушил правила расположения транспорта на проезжей части.
В результате аварии водителя с травмами доставили в больницу и госпитализировали.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.