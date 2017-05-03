Самарца подозревают в даче взятки полицейскому

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, подозреваемого в даче взятки полицейскому, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
По версии следствия, 22 марта 2017 г. в служебном кабинете отдела полиции мужчина передал замначальника отдела взятку 150 тыс. руб., чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности за ранее совершенное преступление.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...