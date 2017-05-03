Самарца подозревают в даче взятки полицейскому

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, подозреваемого в даче взятки полицейскому, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, 22 марта 2017 г. в служебном кабинете отдела полиции мужчина передал замначальника отдела взятку 150 тыс. руб., чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности за ранее совершенное преступление. Расследование уголовного дела продолжается.