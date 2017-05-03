На дороги во дворах будущих одноэтажек в Пестравке выделят 66,4 млн рублей

Администрация Пестравского района ищет подрядчика, который построит улично-дорожную сеть на участке под строительство одноэтажных жилых домов в с. Пестравка, сообщается на сайте госзакупок.

На это будет выделено 66,4 млн руб.из областного и местного бюджетов.

Строительство будет осуществляться в рамках государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014–2017 гг. и на период до 2020 года".

Победившая компания обязуется все успеть к 1 октября 2018 года.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 19 мая, и итоги подведут 26 мая.