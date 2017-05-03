В Октябрьске расследуют убийство инвалида

В Октябрьске полиция разыскивает преступника, убившего 30-летнего местного жителя.
Тело Александра Федорова было обнаружено вечером 1 мая в доме на ул. С. Разина, где проживает 58-летний безработный мужчина.
В своем заключении эксперты описали рубленую рану на голове погибшего, а полицейские изъяли с места преступления топор.
По данным полиции, Федоров не работал и жил на пенсию.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...