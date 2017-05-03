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Суды Происшествия

Соорганизатора несогласованного марша Максима Федорова суд оштрафовал на 30 тыс. рублей

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 мая, суд Октябрьского района под председательством судьи Андрея Теренина рассмотрел составленный полицейскими протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ в отношении соорганизатора несанкционированной акции Максима Федорова, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.

Суд признал Федорова виновным и постановил привлечь его в административному штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, несанкционированная акция прошла в Самаре 23 апреля. Администрация Самары согласовала маршрут, по которому марш должен был идти от ДК "Современник" до Загородного парка. Однако организаторы акции повели людей по несогласованному маршруту - от музея "Самара Космическая" до площади Героев 21-й армии, перекрыв во время движения весь тротуар.

В отношении организатора марша Михаила Матвеева был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ. А 24 апреля суд Октябрьского района признал его виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Теперь такой же штраф обязан выплатить и второй организатор мероприятия Максим Федоров.

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С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.

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