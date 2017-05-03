Соорганизатора несогласованного марша Максима Федорова суд оштрафовал на 30 тыс. рублей

Во вторник, 2 мая, суд Октябрьского района под председательством судьи Андрея Теренина рассмотрел составленный полицейскими протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ в отношении соорганизатора несанкционированной акции Максима Федорова, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.

Суд признал Федорова виновным и постановил привлечь его в административному штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, несанкционированная акция прошла в Самаре 23 апреля. Администрация Самары согласовала маршрут, по которому марш должен был идти от ДК "Современник" до Загородного парка. Однако организаторы акции повели людей по несогласованному маршруту - от музея "Самара Космическая" до площади Героев 21-й армии, перекрыв во время движения весь тротуар.

В отношении организатора марша Михаила Матвеева был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ. А 24 апреля суд Октябрьского района признал его виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Теперь такой же штраф обязан выплатить и второй организатор мероприятия Максим Федоров.