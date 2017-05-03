Двух молодых людей задержали в Самаре по подозрению в убийстве

В среду, 3 мая, в Красноглинском райсуде Самары будет решен вопрос об аресте двух 17- и 18-летних жителей пос. Красная Глинка, которых подозревают в причинении тяжких травм 38-летнему Сергею Татаренко.
Его труп с множественными ссадинами и синяками был обнаружен 30 апреля в квартире в 1-м квартале.
Как установили оперативники, мужчина у себя дома выпивал с подростками и поссорился. В результате гости забили его до смерти ногами.
По данным правоохранителей, все участники конфликта нигде не работали.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...