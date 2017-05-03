Двух молодых людей задержали в Самаре по подозрению в убийстве

В среду, 3 мая, в Красноглинском райсуде Самары будет решен вопрос об аресте двух 17- и 18-летних жителей пос. Красная Глинка, которых подозревают в причинении тяжких травм 38-летнему Сергею Татаренко.

Его труп с множественными ссадинами и синяками был обнаружен 30 апреля в квартире в 1-м квартале.

Как установили оперативники, мужчина у себя дома выпивал с подростками и поссорился. В результате гости забили его до смерти ногами.

По данным правоохранителей, все участники конфликта нигде не работали.