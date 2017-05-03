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ДТП Происшествия

В Жигулевске разыскивают водителя, сбившего пешехода и скрывшегося

ЖИГУЛЕВСК. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске правоохранители разыскивают автомобилиста, сбившего пешехода и скрывшегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

2 мая, в 23:08, на ул. Морквашинской неизвестный водитель, ехавший в сторону ул. Транспортной, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 55-летнего мужчину. Сразу после этого автомобилист скрылся, не оказав пострадавшему помощь.

Пешеход получил травмы, с которыми его госпитализировали.

Полицейские просят очевидцев случившегося и граждан, обладающих какой-либо информацией о произошедшем, обращаться в ОГИБДД О МВД России по Жигулевску по телефонам: (84862) 2-20-85; (84862) 2-36-74; (84862) 2-17-59 или по адресу: Жигулевск, ул. Пушкина, 37, каб. № 4, 7.

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Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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