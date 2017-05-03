В Жигулевске разыскивают водителя, сбившего пешехода и скрывшегося

В Жигулевске правоохранители разыскивают автомобилиста, сбившего пешехода и скрывшегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

2 мая, в 23:08, на ул. Морквашинской неизвестный водитель, ехавший в сторону ул. Транспортной, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 55-летнего мужчину. Сразу после этого автомобилист скрылся, не оказав пострадавшему помощь.

Пешеход получил травмы, с которыми его госпитализировали.

Полицейские просят очевидцев случившегося и граждан, обладающих какой-либо информацией о произошедшем, обращаться в ОГИБДД О МВД России по Жигулевску по телефонам: (84862) 2-20-85; (84862) 2-36-74; (84862) 2-17-59 или по адресу: Жигулевск, ул. Пушкина, 37, каб. № 4, 7.