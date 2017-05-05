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ТЭК Экономика и бизнес

С Днем Победы ветеранов и жителей области поздравил глава компании РИТЭК Николай Николаев

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В поздравлении говорится, что этот праздник объединяет всех граждан нашей страны: в нем слились боль невосполнимых утрат, гордость за мужество тех, кто, не жалея своей жизни, приближал Победу и укреплял веру в мирное будущее. Долг нынешнего и будущих поколений - продолжить славные дела и традиции победителей, которые отстояли нашу свободу и независимость.

В этот день каждый из нас особенно сильно ощущает великую силу народного единства, которое всегда играло решающую роль в защите интересов нашей Родины.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучной и мирной жизни!

ТЭК&Химия №6

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Гид потребителя

Последние комментарии

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 10:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 13:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

михаил вдовин 19 января 2015 06:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Ян Ли 15 декабря 2014 22:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 15:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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