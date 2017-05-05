С Днем Победы ветеранов и жителей области поздравил глава компании РИТЭК Николай Николаев

В поздравлении говорится, что этот праздник объединяет всех граждан нашей страны: в нем слились боль невосполнимых утрат, гордость за мужество тех, кто, не жалея своей жизни, приближал Победу и укреплял веру в мирное будущее. Долг нынешнего и будущих поколений - продолжить славные дела и традиции победителей, которые отстояли нашу свободу и независимость.
В этот день каждый из нас особенно сильно ощущает великую силу народного единства, которое всегда играло решающую роль в защите интересов нашей Родины.
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучной и мирной жизни!
Последние комментарии
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
А все же аудит надо провести.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее