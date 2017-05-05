С Днем Победы ветеранов и жителей области поздравил глава компании РИТЭК Николай Николаев

В поздравлении говорится, что этот праздник объединяет всех граждан нашей страны: в нем слились боль невосполнимых утрат, гордость за мужество тех, кто, не жалея своей жизни, приближал Победу и укреплял веру в мирное будущее. Долг нынешнего и будущих поколений - продолжить славные дела и традиции победителей, которые отстояли нашу свободу и независимость.

В этот день каждый из нас особенно сильно ощущает великую силу народного единства, которое всегда играло решающую роль в защите интересов нашей Родины.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучной и мирной жизни!