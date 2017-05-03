Масштабный пожар в ангаре с бытовой химией на пр. Мальцева ликвидирован

В среду, 3 мая, в 17:57, пожар в ангаре с бытовой химией на проезде Мальцева в Самаре был ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, сообщение о возгорании в ангаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 15:50.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений к месту вызова было установлено, что горит бытовая химия на 200 кв. м в здании ангарного типа. Пожару был присвоен повышенный ранг вызова — "Пожар № 2".
В тушении участвовали 65 сотрудников МЧС, которые использовали 17 единиц техники. А всего для тушения привлекались 95 человек и 33 единицы техники.
Пожар удалось локализовать в 17:23, а полностью ликвидировать в 17:57. Данных о пострадавших нет.
Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора