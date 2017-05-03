Более полумиллиона человек приняли участие в месячнике по благоустройству Самары

Во вторник, 3 мая, на официальном сайте мэрии Самары опубликованы результаты месячника по благоустройству и озеленению города, проводившегося с 1 по 30 апреля 2017 года.

За этот период к уборке городских территорий муниципалитету удалось привлечь суммарно порядка 550 тыс. человек. В апреле было организовано 5 субботников, в которых приняли участие около 190 тыс. человек.

С территорий площадью 46,2 млн кв. м собрано почти 110 тыс. куб. м мусора, 90% которых уже вывезены на полигоны — сейчас городские службы завершают работу в этом направлении.

Соглашения о создании комфортной городской среды, которые администрация Самары еще в начале апреля подписала с крупными общественными организациями и объединениями, представителями бизнеса и ведущими СМИ, способствовали массовому привлечению горожан к уборке дворовых территорий и общественных пространств.

Активное участие в субботниках приняли муниципальные и государственные служащие, студенты, волонтеры, представители молодежных организации и члены общественных советов внутригородских районов Самары.