Более полумиллиона человек приняли участие в месячнике по благоустройству Самары

Во вторник, 3 мая, на официальном сайте мэрии Самары опубликованы результаты месячника по благоустройству и озеленению города, проводившегося с 1 по 30 апреля 2017 года.
За этот период к уборке городских территорий муниципалитету удалось привлечь суммарно порядка 550 тыс. человек. В апреле было организовано 5 субботников, в которых приняли участие около 190 тыс. человек.
С территорий площадью 46,2 млн кв. м собрано почти 110 тыс. куб. м мусора, 90% которых уже вывезены на полигоны — сейчас городские службы завершают работу в этом направлении.
Соглашения о создании комфортной городской среды, которые администрация Самары еще в начале апреля подписала с крупными общественными организациями и объединениями, представителями бизнеса и ведущими СМИ, способствовали массовому привлечению горожан к уборке дворовых территорий и общественных пространств.
Активное участие в субботниках приняли муниципальные и государственные служащие, студенты, волонтеры, представители молодежных организации и члены общественных советов внутригородских районов Самары.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(