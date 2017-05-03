В среду, 3 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин в прямом эфире телеканала "Россия-24. Самара" принял участие в программе "Главная тема". Одним из главных вопросов интервью стал ход подготовки Самары к чемпионату мира по футболу.

Губернатор: "Ремонт дорог будет работать не только на чемпионат, а на долгое время вперед"

Ведущий напомнил, что городу предстоит большой объем работ и спросил у главы региона, есть ли уверенность в полном выполнении обязательств по подготовке к мундиалю. "Действительно, работы очень много. Самара последние 20-25 лет такого масштаба задач не решала. Причем, все необходимо сделать на совершенно другом уровне, качественно провести благоустройство. Возможно, это потребует серьезного изменения менталитета. Но сомнений в том, что справимся, нет", — ответил Николай Меркушкин.

Губернатор отметил, что уровень подготовки будет оцениваться по сравнению с другими городами, принимающими игры ЧМ. "Работу по подготовке надо сделать аккуратно, качественно, так чтобы она радовала глаз и производила хорошее впечатление на гостей, как российских, так и иностранных", — высказал мнение он.

Глава региона сообщил, что наибольшее внимание уделяется качеству ремонта дорог. "Мы собирали дорожных строителей, и с ними был очень обстоятельный разговор. Я им сказал, что спрос будет очень серьезный. Те, кто не будет соблюдать предъявляемые нами требования, уйдет с самарского рынка. И таких случаев, когда весной будущего года со снегом дорога уходит, больше быть не должно, — резко заявил Николай Меркушкин. — Огромные деньги, выделяемые на дороги, должны работать не только на чемпионат, но и на долгое время вперед. Нужно использовать эту возможность, чтобы существенно продвинуться по качеству дорог в Самарской области".

Губернатор рассказал, что к оценке качества ремонта дорог будут привлекаться российские и зарубежные лаборатории. Николай Меркушкин в ближайшие дни лично намерен проехать по всем отремонтированным в прошлом году дорогам и по тем, которые будут обновляться в этом году.

"Там, где будут выявлены недостатки по работам прошлого года, подрядчик до конца мая будет обязан исправить за свой счет", — заверил глава региона.