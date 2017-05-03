16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор: "Абсолютное большинство льготников укладывается в лимит — 60 поездок в месяц" Николай Меркушкин: "Более 50 тыс. человек приняли участие в празднике Весны и Труда" Комиссию удовлетворила готовность больницы им. Середавина к ЧМ-2018 Глава региона: Задача АвтоВАЗа — занять 25% автомобильного рынка страны Губернатор: "Ремонт дорог будет работать не только на чемпионат, а на долгое время вперед"

Губернатор Власть и политика

Губернатор: "Ремонт дорог будет работать не только на чемпионат, а на долгое время вперед"

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 56
Версия для печати

В среду, 3 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин в прямом эфире телеканала "Россия-24. Самара" принял участие в программе "Главная тема". Одним из главных вопросов интервью стал ход подготовки Самары к чемпионату мира по футболу.

Губернатор: "Ремонт дорог будет работать не только на чемпионат, а на долгое время вперед" Губернатор: "Ремонт дорог будет работать не только на чемпионат, а на долгое время вперед"
Фото: Игорь Казановский

Ведущий напомнил, что городу предстоит большой объем работ и спросил у главы региона, есть ли уверенность в полном выполнении обязательств по подготовке к мундиалю. "Действительно, работы очень много. Самара последние 20-25 лет такого масштаба задач не решала. Причем, все необходимо сделать на совершенно другом уровне, качественно провести благоустройство. Возможно, это потребует серьезного изменения менталитета. Но сомнений в том, что справимся, нет", — ответил Николай Меркушкин.

Губернатор отметил, что уровень подготовки будет оцениваться по сравнению с другими городами, принимающими игры ЧМ. "Работу по подготовке надо сделать аккуратно, качественно, так чтобы она радовала глаз и производила хорошее впечатление на гостей, как российских, так и иностранных", — высказал мнение он.

Глава региона сообщил, что наибольшее внимание уделяется качеству ремонта дорог. "Мы собирали дорожных строителей, и с ними был очень обстоятельный разговор. Я им сказал, что спрос будет очень серьезный. Те, кто не будет соблюдать предъявляемые нами требования, уйдет с самарского рынка. И таких случаев, когда весной будущего года со снегом дорога уходит, больше быть не должно, — резко заявил Николай Меркушкин. — Огромные деньги, выделяемые на дороги, должны работать не только на чемпионат, но и на долгое время вперед. Нужно использовать эту возможность, чтобы существенно продвинуться по качеству дорог в Самарской области".

Губернатор рассказал, что к оценке качества ремонта дорог будут привлекаться российские и зарубежные лаборатории. Николай Меркушкин в ближайшие дни лично намерен проехать по всем отремонтированным в прошлом году дорогам и по тем, которые будут обновляться в этом году.

"Там, где будут выявлены недостатки по работам прошлого года, подрядчик до конца мая будет обязан исправить за свой счет", — заверил глава региона. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

Группа СИНКО 08 апреля 2016 10:06 Николай Меркушкин ознакомился с работой СХП "Кармала" Кошкинского района, которое дает свыше 50 центнеров с га

озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

ОЛЕГ Деев 03 августа 2015 20:35 Жорес Алферов: "Гагарин-центр" должен быть создан под конкретные задачи"

по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

Фото на сайте

Николай Меркушкин принял участие в высадке деревьев в зеленой зоне Тольятти

Николай Меркушкин принял участие в высадке деревьев в зеленой зоне Тольятти

Губернатор посетил строительную площадку стадиона "Труд"

Губернатор посетил строительную площадку стадиона "Труд"

Всероссийский день посадки леса

Всероссийский день посадки леса

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4