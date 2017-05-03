Глава региона: Задача АвтоВАЗа — занять 25% автомобильного рынка страны

В среду, 3 мая, губернатор Николай Меркушкин в прямом эфире телеканала "Россия-24. Самара" отвечал на вопросы жителей Самарской области в рамках программы "Главная тема".

В частности, жителей Тольятти интересовали перспективы градообразующего предприятия. "Ситуация на АвтоВАЗе шаг за шагом улучшается, — ответил Николай Меркушкин. — По итогам четырех месяцев 2017 года продажи автомобилей увеличились к прошлому году на 7,7%, уже девять месяцев подряд идет увеличение продаж".

Кроме того, в этом году возросло и производство — на 16%. Улучшается финансовое состояние завода.

По мнению губернатора, это говорит очень о многом.

С одной стороны, и в целом по стране экономическая ситуация начинает улучшаться. Люди вновь начинают покупать автомобили. А с другой стороны, ВАЗ увеличивает долю рынка. У других производителей продажи падают, а наш сейчас вышел на уровень 20%.

"Если ВАЗ возьмет 25% рынка, то это означает необходимость в производстве около одного миллиона автомобилей в год, — объяснил Николай Меркушкин. — Такую задачу мы перед собой как раз и ставим".