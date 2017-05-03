Глава региона: Задача АвтоВАЗа — занять 25% автомобильного рынка страны

В среду, 3 мая, губернатор Николай Меркушкин в прямом эфире телеканала "Россия-24. Самара" отвечал на вопросы жителей Самарской области в рамках программы "Главная тема".
В частности, жителей Тольятти интересовали перспективы градообразующего предприятия. "Ситуация на АвтоВАЗе шаг за шагом улучшается, — ответил Николай Меркушкин. — По итогам четырех месяцев 2017 года продажи автомобилей увеличились к прошлому году на 7,7%, уже девять месяцев подряд идет увеличение продаж".
Кроме того, в этом году возросло и производство — на 16%. Улучшается финансовое состояние завода.
По мнению губернатора, это говорит очень о многом.
С одной стороны, и в целом по стране экономическая ситуация начинает улучшаться. Люди вновь начинают покупать автомобили. А с другой стороны, ВАЗ увеличивает долю рынка. У других производителей продажи падают, а наш сейчас вышел на уровень 20%.
"Если ВАЗ возьмет 25% рынка, то это означает необходимость в производстве около одного миллиона автомобилей в год, — объяснил Николай Меркушкин. — Такую задачу мы перед собой как раз и ставим".
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.