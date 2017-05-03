Комиссию удовлетворила готовность больницы им. Середавина к ЧМ-2018

В среду, 3 мая, губернатор Николай Меркушкин в прямом эфире телеканала "Россия-24 Самара" ответил на вопросы жителей региона. Один из них касался подготовки медицинских учреждений региона к чемпионату мира по футболу.
Губернатор рассказал, что по итогам недавнего визита комиссии ФИФА больница им. Середавина получила хорошую оценку экспертов. "Они остались удовлетворены тем, что уже сделано и какие работы будут проведены. Комиссия поставила оценку "хорошо", — сказал Николай Меркушкин.
Что касается больницы им. Пирогова, которая в том числе будет обслуживать фан-зону, то здесь есть определенные недоработки, которые уже повлекли за собой кадровые изменения — уволен главврач лечебного учреждения Валерий Кириллов.
"Больнице комиссия поставила практически "неуд", и мы получили серьезные замечания. Мы были вынуждены пойти на то, чтобы освободить главного врача от занимаемой должности. В ближайшие месяцы работы, которые необходимо там провести, будут сделаны", — сказал губернатор и добавил, что если будут необходимы дополнительные средства, правительство их изыщет.
По словам губернатора, это делается не только для того, чтобы подготовить медучреждение к чемпионату мира: больницу им. Пирогова в принципе необходимо "подтянуть", чтобы она оставляла хорошее впечатление у пациентов.
Губернатор также высоко оценил ход подготовки специализированных медицинских бригад и волонтеров к ЧМ-2018.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.