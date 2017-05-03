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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "Более 50 тыс. человек приняли участие в празднике Весны и Труда"

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В праздновании Дня Весны и Труда в Самаре приняли участие более 50 тыс. человек. Массовое шествие в день Первомая в Самаре состоялось впервые почти за 30 лет. Об этом в прямом эфире передачи "Главная тема" на канале "Россия-24" сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Николай Меркушкин: "Более 50 тыс. человек приняли участие в празднике Весны и Труда" Николай Меркушкин: "Более 50 тыс. человек приняли участие в празднике Весны и Труда"
Фото: Игорь Казановский

Массовое шествие прошло по ул. Молодогвардейской через площадь Куйбышева. Инициатором проведения и организатором мероприятия выступила Федерация профсоюзов Самарской области.

К участию были приглашены все желающие — представители профсоюзов, почетные граждане региона, сотрудники трудовых коллективов губернии, представили всех ветвей власти, различных политических партий, любой житель Самарской области мог присоединиться к шествию в составеколонны своего района. Зрители, среди которых были ветераны различных производств, приветствовали участников с трибун.

"Когда мы определяли формат праздника, заявка делалась на 30 тыс. человек, — рассказал глава региона. — В итоге пришли более 50 тыс. человек. По некоторым оценкам, и 60 тыс. человек. Люди шли, точно посчитать было сложно. Один час и сорок две минуты продолжалось шествие. Я знаю, что в советское время проходило по 70 тыс. человек за 50 минут".

По словам губернатора, настроение у абсолютного большинства людей было очень хорошее, праздничное. "Они хорошо реагировали друг на друга, на приветствия, — напомнил Николай Меркушкин. — В процессе шествия не было отрепетированных вещей, люди вели себя искренне. Они шли как хотели и выражали свои чувства".

Губернатор выразил уверенность, что реакция участников шествия на это мероприятие была положительной. "Будем эту традицию продолжать и в будущем", — подчеркнул глава региона.

"Сегодня исключительно важно, чтобы люди, которые честно трудятся на благо страны и нашей губернии, чувствовали свою востребованность и уважение со стороны общества. Поэтому на региональном уровне мы учредили государственную награду — почетный знак Трудовой Славы, а почетные звания Самарской области возродили традицию чествования лучших профессионалов", — отметил руководитель области в связи с празднованием Первомая.

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по чаще приезжайте Жорес

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Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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