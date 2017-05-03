Николай Меркушкин: "Более 50 тыс. человек приняли участие в празднике Весны и Труда"

В праздновании Дня Весны и Труда в Самаре приняли участие более 50 тыс. человек. Массовое шествие в день Первомая в Самаре состоялось впервые почти за 30 лет. Об этом в прямом эфире передачи "Главная тема" на канале "Россия-24" сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Массовое шествие прошло по ул. Молодогвардейской через площадь Куйбышева. Инициатором проведения и организатором мероприятия выступила Федерация профсоюзов Самарской области.
К участию были приглашены все желающие — представители профсоюзов, почетные граждане региона, сотрудники трудовых коллективов губернии, представили всех ветвей власти, различных политических партий, любой житель Самарской области мог присоединиться к шествию в составеколонны своего района. Зрители, среди которых были ветераны различных производств, приветствовали участников с трибун.
"Когда мы определяли формат праздника, заявка делалась на 30 тыс. человек, — рассказал глава региона. — В итоге пришли более 50 тыс. человек. По некоторым оценкам, и 60 тыс. человек. Люди шли, точно посчитать было сложно. Один час и сорок две минуты продолжалось шествие. Я знаю, что в советское время проходило по 70 тыс. человек за 50 минут".
По словам губернатора, настроение у абсолютного большинства людей было очень хорошее, праздничное. "Они хорошо реагировали друг на друга, на приветствия, — напомнил Николай Меркушкин. — В процессе шествия не было отрепетированных вещей, люди вели себя искренне. Они шли как хотели и выражали свои чувства".
Губернатор выразил уверенность, что реакция участников шествия на это мероприятие была положительной. "Будем эту традицию продолжать и в будущем", — подчеркнул глава региона.
"Сегодня исключительно важно, чтобы люди, которые честно трудятся на благо страны и нашей губернии, чувствовали свою востребованность и уважение со стороны общества. Поэтому на региональном уровне мы учредили государственную награду — почетный знак Трудовой Славы, а почетные звания Самарской области возродили традицию чествования лучших профессионалов", — отметил руководитель области в связи с празднованием Первомая.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.