Глава региона: "В Тольятти появятся новые спортивные объекты"

В среду, 3 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял участие в программе "Главная тема" на телеканале "Россия-24. Самара". В ходе эфира глава региона прокомментировал итоги вчерашнего визита в Тольятти.
Он напомнил, что в Автограде продолжается высадка деревьев на месте сгоревшего леса. В планах — выделение дополнительных земель для расширения зоны лесов.
Николай Меркушкин отметил, что в текущем году Тольятти будет дополнительно выделено 400 млн руб. на ремонт дорог, а общий объем средств на эти цели составит 1,4 млрд рублей.
Кроме того, 250 млн руб. будет направлено на строительство спортплощадок во дворах. "Это будут современные площадки с искусственным покрытием. Всего около 20 площадок. А в планах празднования 50-летия АвтоВАЗа — построить такие площадки во всех школах и микрорайонах", — сообщил губернатор.
В ходе визита на стадион "Труд" было принято решение внести изменения в смету и сделать там футбольное поле с подогревом. Это будет первый подобный объект в Тольятти. Также глава региона напомнил, что достигнута договоренность с "Газпромом" о строительстве на Певческом поле спорткомплекса стоимостью 720 млн рублей.
"В прошлом году был построен ФОК-тройка. И как рассказал ее руководитель, объект очень востребован, ежедневно его посещает около 1000 человек. Рядом со стадионом "Труд" находится недостроенное здание. В течение 10 дней будет сделана его экспертиза, если оно способно нести нагрузку, там будет размещено еще 4-5 спортивных залов. Таким образом, в Тольятти будет формироваться мощный спортивный кластер", — заявил Николай Меркушкин.
Губернатор также добавил, что для театра "Колесо" за счет областного бюджета будет построен второй зрительный зал в Автозаводском районе.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.