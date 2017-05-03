Глава региона: "В Тольятти появятся новые спортивные объекты"

В среду, 3 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин принял участие в программе "Главная тема" на телеканале "Россия-24. Самара". В ходе эфира глава региона прокомментировал итоги вчерашнего визита в Тольятти.

Он напомнил, что в Автограде продолжается высадка деревьев на месте сгоревшего леса. В планах — выделение дополнительных земель для расширения зоны лесов.

Николай Меркушкин отметил, что в текущем году Тольятти будет дополнительно выделено 400 млн руб. на ремонт дорог, а общий объем средств на эти цели составит 1,4 млрд рублей.

Кроме того, 250 млн руб. будет направлено на строительство спортплощадок во дворах. "Это будут современные площадки с искусственным покрытием. Всего около 20 площадок. А в планах празднования 50-летия АвтоВАЗа — построить такие площадки во всех школах и микрорайонах", — сообщил губернатор.

В ходе визита на стадион "Труд" было принято решение внести изменения в смету и сделать там футбольное поле с подогревом. Это будет первый подобный объект в Тольятти. Также глава региона напомнил, что достигнута договоренность с "Газпромом" о строительстве на Певческом поле спорткомплекса стоимостью 720 млн рублей.

"В прошлом году был построен ФОК-тройка. И как рассказал ее руководитель, объект очень востребован, ежедневно его посещает около 1000 человек. Рядом со стадионом "Труд" находится недостроенное здание. В течение 10 дней будет сделана его экспертиза, если оно способно нести нагрузку, там будет размещено еще 4-5 спортивных залов. Таким образом, в Тольятти будет формироваться мощный спортивный кластер", — заявил Николай Меркушкин.

Губернатор также добавил, что для театра "Колесо" за счет областного бюджета будет построен второй зрительный зал в Автозаводском районе.