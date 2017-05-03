Николай Меркушкин: Тольяттинцы благодарят за избрание главой города Сергея Анташева

В среду, 3 мая, губернатор Николай Меркушкин в прямом эфире телеканала "Россия-24 Самара" дал оценку первым шагам недавно избранного главы администрации Тольятти Сергея Анташева.
По словам Николая Меркушкина, новый руководитель Тольятти — прагматичный человек. "Он, извините за такое слово, не краснобай, который хочет покрасоваться. Мы вчера (во вторник, 2 мая, — прим. Волга Ньюс) были в городе. Я успел от двух серьезных мужчин услышать благодарности за избрание на пост главы Сергея Александровича. "Спасибо вам за мэра, который в деталях разбирается в той или иной ситуации", — сказали они. В этом отношении он человек грамотный. Это о многом говорит", — сказал губернатор в прямом эфире программы "Главная тема".
Губернатор подчеркнул: по просьбе нового мэра на развитие Тольятти к перечисленному 1 млрд рублей в марте дополнительно будет выделено еще 400 млн рублей. Эти деньги пойдут на обустройство дорог и дворовых территорий. Он также поставил задачу: "Надо хорошо поработать, чтобы качественно эти средства были освоены, особенно, во дворах".
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.