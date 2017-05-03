Николай Меркушкин: Тольяттинцы благодарят за избрание главой города Сергея Анташева

В среду, 3 мая, губернатор Николай Меркушкин в прямом эфире телеканала "Россия-24 Самара" дал оценку первым шагам недавно избранного главы администрации Тольятти Сергея Анташева.

По словам Николая Меркушкина, новый руководитель Тольятти — прагматичный человек. "Он, извините за такое слово, не краснобай, который хочет покрасоваться. Мы вчера (во вторник, 2 мая, — прим. Волга Ньюс) были в городе. Я успел от двух серьезных мужчин услышать благодарности за избрание на пост главы Сергея Александровича. "Спасибо вам за мэра, который в деталях разбирается в той или иной ситуации", — сказали они. В этом отношении он человек грамотный. Это о многом говорит", — сказал губернатор в прямом эфире программы "Главная тема".

Губернатор подчеркнул: по просьбе нового мэра на развитие Тольятти к перечисленному 1 млрд рублей в марте дополнительно будет выделено еще 400 млн рублей. Эти деньги пойдут на обустройство дорог и дворовых территорий. Он также поставил задачу: "Надо хорошо поработать, чтобы качественно эти средства были освоены, особенно, во дворах".