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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "По итогам трех месяцев 2017 года объемы строительства увеличились до 120%"

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин стал гостем программы "Главная тема" на телеканале "Россия-24". В прямом эфире он ответил на актуальные вопросы жителей региона.

Николай Меркушкин: "По итогам трех месяцев 2017 года объемы строительства увеличились до 120%" Николай Меркушкин: "По итогам трех месяцев 2017 года объемы строительства увеличились до 120%"
Фото: Игорь Казановский

Среди обсуждаемых тем —  положение строительной отрасли, число занятых в которой составляет порядка 150 тыс. человек. По словам главы региона, за последние годы строители значительно увеличили объем работ.

"По итогам трех месяцев 2017 года объемы строительства увеличились до 120%. По итогам 2016 года мы также наблюдали рост на уровне 110%", — сказал глава региона.

Наряду с увеличением объемов повышается и качество работ. Причем речь идет как о дорожных, так и о жилищных проектах.

"Достаточно посмотреть, как благоустраиваются новые жилые микрорайоны Самары, к примеру "Кошелев-проект". Здесь есть, что посмотреть и что взять за образец", — считает губернатор.

С развитием строительства возросла и потребность в промстройматериалах, производство которых приносит самарским компаниям существенный доход.

"Главный плюс — это то, что в регионе действуют новые требования к качеству строительства и более высокий уровень контроля со стороны заказчика", — говорит Меркушкин. — Мы добились эффективного использования денег, полностью перекрыв каналы их вывода из отрасли".

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Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

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Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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