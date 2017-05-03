Николай Меркушкин: "По итогам трех месяцев 2017 года объемы строительства увеличились до 120%"

В среду, 3 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин стал гостем программы "Главная тема" на телеканале "Россия-24". В прямом эфире он ответил на актуальные вопросы жителей региона.
Среди обсуждаемых тем — положение строительной отрасли, число занятых в которой составляет порядка 150 тыс. человек. По словам главы региона, за последние годы строители значительно увеличили объем работ.
"По итогам трех месяцев 2017 года объемы строительства увеличились до 120%. По итогам 2016 года мы также наблюдали рост на уровне 110%", — сказал глава региона.
Наряду с увеличением объемов повышается и качество работ. Причем речь идет как о дорожных, так и о жилищных проектах.
"Достаточно посмотреть, как благоустраиваются новые жилые микрорайоны Самары, к примеру "Кошелев-проект". Здесь есть, что посмотреть и что взять за образец", — считает губернатор.
С развитием строительства возросла и потребность в промстройматериалах, производство которых приносит самарским компаниям существенный доход.
"Главный плюс — это то, что в регионе действуют новые требования к качеству строительства и более высокий уровень контроля со стороны заказчика", — говорит Меркушкин. — Мы добились эффективного использования денег, полностью перекрыв каналы их вывода из отрасли".
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.