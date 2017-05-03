В среду, 3 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин стал гостем программы "Главная тема" на телеканале "Россия-24". В прямом эфире он ответил на актуальные вопросы жителей региона.

Николай Меркушкин: "По итогам трех месяцев 2017 года объемы строительства увеличились до 120%"

Среди обсуждаемых тем — положение строительной отрасли, число занятых в которой составляет порядка 150 тыс. человек. По словам главы региона, за последние годы строители значительно увеличили объем работ.

"По итогам трех месяцев 2017 года объемы строительства увеличились до 120%. По итогам 2016 года мы также наблюдали рост на уровне 110%", — сказал глава региона.

Наряду с увеличением объемов повышается и качество работ. Причем речь идет как о дорожных, так и о жилищных проектах.

"Достаточно посмотреть, как благоустраиваются новые жилые микрорайоны Самары, к примеру "Кошелев-проект". Здесь есть, что посмотреть и что взять за образец", — считает губернатор.

С развитием строительства возросла и потребность в промстройматериалах, производство которых приносит самарским компаниям существенный доход.

"Главный плюс — это то, что в регионе действуют новые требования к качеству строительства и более высокий уровень контроля со стороны заказчика", — говорит Меркушкин. — Мы добились эффективного использования денег, полностью перекрыв каналы их вывода из отрасли".