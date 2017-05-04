Николай Меркушкин примет участие в заседании Госсовета

В четверг, 4 мая, президент страны Владимир Путин проведет заседание Государственного совета РФ и комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных президентом Российской Федерации.
В его работе примет участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Тема госсовета — исполнение майских указов главы государства. В частности, планируется, что будут рассмотрены вопросы "О предоставлении государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры и внедрении механизма оценки их качества"; "О системе независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"; "О решении задачи по расселению граждан из аварийного жилья".
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.