Николай Меркушкин примет участие в заседании Госсовета

В четверг, 4 мая, президент страны Владимир Путин проведет заседание Государственного совета РФ и комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных президентом Российской Федерации.

В его работе примет участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Тема госсовета — исполнение майских указов главы государства. В частности, планируется, что будут рассмотрены вопросы "О предоставлении государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры и внедрении механизма оценки их качества"; "О системе независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"; "О решении задачи по расселению граждан из аварийного жилья".