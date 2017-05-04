Новокуйбышевец украл телевизор у своей бабушки

В полицию Новокуйбышевска поступил звонок от местной 71-летней жительницы. Женщина сообщила сотрудникам полиции, что ее внук похитил из дома телевизор и скрылся в неизвестном направлении.

Стражи правопорядка прибыли по указанному в сообщении адресу, опросили пенсионерку и установили, что она возвращалась домой из магазина и увидела, как ее 29-летний внук покидает двор жилого дома с техникой в руках. Просьбы остановиться и вернуть телевизор в дом мужчина проигнорировал.

Со слов пострадавшей полицейские составили список примет ее родственника и направили ориентировку всем наружным службам полиции. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы в одном из дворов города заметили мужчину, подходившего под описание злоумышленника. Похищенный телевизор был при нем. Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

По данным правоохранителей, подозреваемый в совершении преступления не имеет постоянного заработка и ранее привлекался к уголовной ответственности за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 "Грабеж" Уголовного розыска Российской Федерации. Подозреваемый задержан в административном порядке, сообщает облГлавк.