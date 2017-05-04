Новокуйбышевец украл телевизор у своей бабушки

В полицию Новокуйбышевска поступил звонок от местной 71-летней жительницы. Женщина сообщила сотрудникам полиции, что ее внук похитил из дома телевизор и скрылся в неизвестном направлении.
Стражи правопорядка прибыли по указанному в сообщении адресу, опросили пенсионерку и установили, что она возвращалась домой из магазина и увидела, как ее 29-летний внук покидает двор жилого дома с техникой в руках. Просьбы остановиться и вернуть телевизор в дом мужчина проигнорировал.
Со слов пострадавшей полицейские составили список примет ее родственника и направили ориентировку всем наружным службам полиции. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы в одном из дворов города заметили мужчину, подходившего под описание злоумышленника. Похищенный телевизор был при нем. Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
По данным правоохранителей, подозреваемый в совершении преступления не имеет постоянного заработка и ранее привлекался к уголовной ответственности за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.
В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 "Грабеж" Уголовного розыска Российской Федерации. Подозреваемый задержан в административном порядке, сообщает облГлавк.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...