В Богатовском районе мужчина украл 760 кг лома

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Богатовский" за помощью обратился житель с. Богатое. Мужчина сообщил полицейским, что в период с 14 по 21 апреля у него похитили лом и отходы черных металлов общей массой 760 кг. Причинный ущерб потерпевший оценил свыше 5,3 тыс. рублей.
По указанному в сообщении адресу прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники органов внутренних дел осмотрели место происшествия — дачный участок, опросили владельцев соседних участков с целью установления возможных свидетелей. Они рассказали, что видели молодого мужчину, который перелез через забор и беспрепятственно похитил лом и отходы черных металлов с дачного участка соседа. Оперативные сотрудники составили описание похищенного имущества со слов потерпевшего и приступили к отработке мест возможного сбыта.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий, полицейские установили, что к преступлению может быть причастен 25-летний безработный житель Богатовского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Установив место нахождения злоумышленника, сотрудники органов внутренних дел задержали его в квартире у знакомого.
Мужчина признался правоохранителям, что похищенное имущество сдал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 "Кража" Уголовного розыска Российской Федерации. Стражи правопорядка проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным правонарушениям.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...