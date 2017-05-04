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Преступления Происшествия

В Богатовском районе мужчина украл 760 кг лома

БОГАТОЕ. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Богатовский" за помощью обратился житель с. Богатое. Мужчина сообщил полицейским, что в период с 14 по 21 апреля у него похитили лом и отходы черных металлов общей массой 760 кг. Причинный ущерб потерпевший оценил свыше 5,3 тыс. рублей.

По указанному в сообщении адресу прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники органов внутренних дел осмотрели место происшествия — дачный участок, опросили владельцев соседних участков с целью установления возможных свидетелей. Они рассказали, что видели молодого мужчину, который перелез через забор и беспрепятственно похитил лом и отходы черных металлов с дачного участка соседа. Оперативные сотрудники составили описание похищенного имущества  со слов потерпевшего и приступили к отработке  мест возможного сбыта.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, полицейские установили, что к преступлению может быть причастен 25-летний безработный житель Богатовского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Установив место нахождения злоумышленника, сотрудники органов внутренних дел задержали его в квартире у знакомого. 

Мужчина признался правоохранителям, что похищенное имущество сдал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 "Кража" Уголовного розыска Российской Федерации. Стражи правопорядка проверяют подозреваемого  на причастность к аналогичным правонарушениям.

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