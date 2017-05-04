В Тольятти семимесячная девочка проглотила сим-карту

В среду, 3 мая, около 16:00 в квартире по ул. Фрунзе в Автозаводском районе понадобилась помощь семимесячной девочке, которая проглотила сим-карту и, находившиеся дома взрослые, вызвали "скорую", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Прибывшие врачи после необходимых процедур увезли малышку в лечебное учреждение.