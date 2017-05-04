На реках Самарской области проводятся антибраконьерские рейды

С 1 мая по 30 июня на всех открытых водоемах Самарской области объявлен нерестовый запрет. Но, как известно, закон писан не для всех. По крайней мере, так считают нарушители, которые, пользуясь любым удобным случаем, пытаются поймать рыбку в мутной воде. В большинстве случаев подобные попытки заканчиваются для них весьма плачевно.

3 мая в 4:15 на двух лодках вместе с общественными инспекторами Сергеем Карповым, Алексеем Власовым и сотрудником самарской рыбохраны Денисом Давыдовым мы выходим на воду. В этот раз нам предстоит пройти от устья реки Самары вверх по Волге и зайти в Сок. Если судить по навигатору, это напрямую около 50 км в одну сторону. Но уже на первой точке становится ясно, что преодолеть это расстояние без остановок и приключений нам не удастся.

На Рождественской Воложке, в районе Грязного затона (напротив Поляны им. Фрунзе), нами были замечены первые следы браконьеров. Притопленные сети пришлось поднимать с помощью "кошек". Но так как в пределах непосредственной видимости не нашлось ни одной живой души, старший опергруппы решил двигаться дальше. И вот около половины восьмого утра, проходя мимо острова Зелененький, в бинокле мы заметили подозрительную лодку, стоящую рядом с берегом. Как выяснилось позже, в ней находилось трое - женщина, ее трехлетняя дочь и мужчина в камуфляжной куртке и болотных сапогах, все жители поселка Управленческий. При виде приближающихся к нему лодок глава семейства попытался замести следы преступления и спрятать ящик с только что снятыми, еще не разобранными сетями. Но поздно: наши катера уже причалили, и нарушитель был пойман с поличным. Поняв это, он не стал оправдываться и во всем признался. Впрочем, ущерб природе рыбак нанес невеликий: почти весь его улов после разбора сетей оказалась живым и сразу же был благополучно отпущен в естественную среду обитания.

После оформления протокола мы заглянули на волжские протоки у дач под Царевым курганом. Сняв еще пару бесхозных сетей, вышли на Сок. И здесь, к великому сожалению представителя рыбинспекции, нам едва не удалось взять с поличным двух местных жителей. Приехав на берег на белой "Калине", средь бела дня, ни от кого не скрываясь, они накачали резиновую лодку и попытались дойти на ней до своих браконьерских снастей. Совершенно не подозревая о присутствии нарушителей, мы уже шли обратно и в один момент увидели друг друга. Случись это пятью минутами позднее, факт браконьерства был бы неоспорим. А так, увы, перепуганные мужчины пошли в "отказную" и в итоге отделались воспитательной беседой.

Само собой, акваторию мы "прочесали" с помощью "кошек". И конечно же, то, что не успели снять наши новые знакомые, было найдено и поднято на борт. Общий улов за день составил порядка 60 кг различной рыбы, которая в полном объеме была отправлена за борт. 17 сетей были вывезены на берег и сожжены.