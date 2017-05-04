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Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье

СЕРГИЕВСК. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Угольно-черные обвалившиеся доски, осколки стеклянной салатницы с резными краями советских времен и торчащие из груды копоти пружины (на этом месте когда-то был диван) — вот практически все, что осталось от дома некогда счастливой многодетной семьи в поселке Серноводск.

Дом Мария Денисова когда-то покупала на средства материнского капитала. Постройка была старая и небольшая, но удалось сделать пристрой и ремонт — на это тоже ушли "детские" деньги — государство помогало средствами за рождение последующих детей.

"Для деток сделали две комнаты — одну, поменьше, для дочки Вики, ей тогда было 11 лет, — рассказывает журналисту Волга Ньюс Мария. — А вторую комнату, побольше, для мальчишек".

Мальчишек у Марии тогда было трое: Аркаша, которому через месяц должно было исполниться три года, Артур (ему шел четвертый год) и восьмилетний Антон.

Антона с Викой в ночь трагедии, 16 апреля 2016 г. дома не было — их отправили погостить к бабушке с ночевкой.

"Проснулись ночью от запаха гари, — вспоминает Мария. — Сейчас уже сложно вспомнить подробности — все как в тумане. Помню, дом уже полыхал. Я сразу схватила младшего, Аркашу, и выкинула в окно — оно было низко над землей. А он напугался, стал лезть обратно в дом. Он — в дом через окно, я его обратно…"

Второй ночевавший дома мальчик, Артур, вероятно, испугавшись, спрятался в угол за кроваткой. Найти его удалось не сразу. Вытащили ребенка прибежавшие на помощь соседские мальчишки. Артур к тому моменту уже не дышал.

"Как живой был, не обгорел совсем, просто задохнулся — со слезами вспоминает Мария. — И пожарные приехали быстро, их вызвали соседи, и люди с нашей улицы пришли на помощь… А просто не успели вовремя вытащить Артура".

Позже пожарные установят — замкнуло электропроводку. Проводка — практически единственное, что не успели полностью заменить в доме во время ремонта. Кроме этого, дом не успели застраховать. Поэтому Денисовы остались практически на улице без денег к существованию. Все их вещи и документы сгорели.

"После пожара мы пошли к моей сестре, я была в одной ночной сорочке, Аркаша — вообще без одежды, — вспоминает Мария. — Наутро к нам пришли из серноводской администрации. Предложили на полгода поселиться всей семьей в номере социальной гостиницы. Ну я сказала, что на полгода жилье найду".

Сначала ютились по родственникам. "Моя сестра написала о нашей ситуации в соцсети "Одноклассники" и люди стали приезжать и привозить вещи, канцтовары детям в школу, — говорит Мария. — Ехали с других районов с гостинцами, даже из Самары. Мы всем этим добрым людям очень благодарны. Много сил и денег у нас ушло и на восстановление документов".

Потом у знакомого Марии в этом же селе умер отец. Мужчина выставил отцовский дом на продажу, а до того как не найдется покупатель разрешил пожить там многодетной семье. Собственно, в этом доме мы и застали Марию. Женщина положила на столе перед журналистами Волга Ньюс целую стопку бумаг из переписки с различными инстанциями, а также копии постановлений судов.

Вот, например, ответ местной администрации, что Марии предлагали жилье. Мы идем посмотреть, однокомнатную квартиру в пятиэтажке, которую Марии и троим ее детям предоставили для проживания. Мне становится страшно зайти внутрь и я замираю на пороге. Кажется, что все внутри просто состоит из грязи. Здесь до Марии и ее детей жила очень старая лежачая бабушка. О том, что на стенах были обои свидетельствуют какие-то грязные бумажные клочья. В разбитой как после бомбежки ванной протекает вся сантехника — под облезлыми ржавыми трубами стоят уже заполнившиеся ведра. Старая, почти совсем развалившаяся мебель и тюки с одеждой…

После смерти бабушки и до передачи ключей Марии здесь никто не убирался — родственников у покойницы не было.

"Мне сказали, что все моется и чинится, — говорит Мария. — Но во-первых, денег на ремонт нет совсем — я получаю за работу в местном санатории около 7 тыс. руб. в месяц плюс пособия на детей — по 700 рублей. Во-вторых, сами видите, что квартирка крохотная. Как мы тут разместимся всей семьей? Нам говорят, что по площади квартира такая же как по документам тот дом, что сгорел. Но у дома был участок, на котором мы также сделали пристрой с комнатами — это получилось благодаря "материнским" выплатам. А квартиру не расширить".

Мария писала во все инстанции, в том числе на электронную почту председателю губернской думы Виктору Сазонову. Он в интересах многодетной семьи обратился в прокуратуру Сергиевского района с просьбой оказать содействие. Сотрудники прокуратуры вышли с соответствующим требованием в суд.

Районный суд постановил: выдать Марии и ее детям жилье отвечающее санитарным и техническим правилам и в соответствии с нормами на человека, то есть по 12 м на каждого. Администрация жилье давать его не торопилась и стала решение суда обжаловать. Но вердикт устоял и в вышестоящем суде.
Сейчас судебным приставам передано исполнительное производство.

Предоставить нормальное, отвечающее требованиям жилье, администрация Серноводска должна семье Денисовых до 9 мая 2017 года. Правда, не известно, будет ли это решение суда исполнено.

Так, глава Сергиевского района Алексей Веселов ответил на запрос Волга Ньюс: "На территории муниципального района Сергиевский зарегистрировано 269 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для проживания семье, состоящей из четырех человек, было предоставлено единственное жилое помещение, находящееся в пос. Серноводск".

В исполнительном производстве же есть оговорка, что должник может ему не следовать в случае если "исполнение было невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств". Остается лишь гадать, является ли отсутствие подходящего жилья в Серноводске — непредотвратимым обстоятельством.

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Последние комментарии

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Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора

Мария Денисова 20 апреля 2017 06:57 Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.

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