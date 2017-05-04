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"Ростелеком" к Дню Победы представляет видеоколлекцию "Война за линией фронта"

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специально к Дню Победы в "Интерактивном ТВ" от "Ростелекома" появилась коллекция фильмов "Война за линией фронта", которая доступна для просмотра с 5 по 15 мая 2017 года.

В коллекции собраны фильмы о женщинах и детях военного времени — от классики до недавних премьер. Есть возможность пересмотреть советскую киноклассику "Летят журавли" (1957) Михаила Калатозова и "Иваново детство" (1962) Андрея Тарковского. Новое кино представляет фильм "А зори здесь тихие…" — версия 2015 года от режиссера Рената Давлетьярова. Также в коллекцию включена последняя работа Андрея Кончаловского — фильм "Рай", который рассказывает историю русской аристократки и участницы французского сопротивления Ольги. Этот фильм собрал множество отечественных и зарубежных наград, включая "Серебряного льва" за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале 2016 года.

Зарубежное кино представляет трогательная итальянская трагикомедия Роберто Бениньи "Жизнь прекрасна" (1997), где отец убеждает сына, что их нахождение в концлагере — большая игра и нужно выиграть главный приз… Пронзительная киноистория "Мальчик в полосатой пижаме" (2008), рассказанная от лица 8-летнего сына коменданта концентрационного лагеря, который познакомился и подружился с юным узником. Кинолента "Воровка книг" (2013) — история жизни с 1938 года 9-летней Лизель, которая очень любила читать. Недавняя голливудская премьера "Союзники" (2016) с Брэдом Питтом и Марион Котийяр в главных ролях.

"В новой коллекции военного кино мы собрали фильмы, которые отражают женский и детский взгляды на эти страшные события. Коллекция будет интересна зрителям разных возрастов, потому что в ней представлены очень искренние и пронзительные киноистории, которые происходили в разных странах. Выходные дни накануне Дня Победы — самое подходящее время чтобы посмотреть или пересмотреть такие фильмы, почтить память безвинно погибших, вспомнить тех, что воевал или трудился в годы Великой Отечественной", — отметил директор по контентной политике ПАО "Ростелеком" Андрей Голованов.

"Интерактивное телевидение" — уникальный федеральный продукт "Ростелекома", которым пользуется уже 4,2 млн семей по всей России. "Интерактивное ТВ" — это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. "Ростелеком" транслирует более 200 телеканалов. Услуга "Управление просмотром" позволяет воспользоваться паузой и перемоткой, архивом программ.

Сервис "Видеопрокат" предлагает к просмотру более 3 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров и лет, в том числе в форматах HD и 3D, а также мультфильмы, концерты, познавательные программы. Сервис "Мультискрин" позволяет объединить до пяти экранов для просмотра ТВ- и видеоконтента: телевизоры, компьютеры и ноутбуки, планшеты, Smart TV.

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А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

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Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

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Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

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Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

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