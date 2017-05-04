В тольяттинском воздухе растет концентрация аммиака и формальдегида

Самарский Роспотребнадзор обнародовал результаты мониторинга атмосферного воздуха в Тольятти. Согласно им, а также данным из регионального фонда показателей и данных социально-гигиенического мониторинга и на основании сведений, предоставляемых Приволжским межрегиональным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Приволжское УГМС), основными источниками загрязнения атмосферы в Автограде являются предприятия по производству химических удобрений, нефтехимической, строительной отраслей промышленности, городские котельные, ТЭЦ, а также автомобильный и железнодорожный транспорт, речной порт.
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в 2016 году проводили по 13 химическим веществам на восьми стационарных постах. Всего в 2016 году на территории Тольятти исследовано 15625 проб атмосферного воздуха населенных мест. Особое внимание специалисты уделили исследованиям на диоксид азота (15,4% проб), оксид углерода (14,9%), взвешенные вещества (14,4%), аммиак (11,5%), формальдегид (11,5%) и др.
Больше всего нарушений гигиенических норм специалисты выявили по трем веществам: по формальдегиду — 0,7% (12 проб из 1800), гидрофториду — 0,6% (9 проб из 1500), аммиаку — 0,3% (5 проб из 1800).
В сравнении с предыдущим годом, в 2016 году отмечается снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота, гидрофторидом. Однако взвешенных веществ, аммиака, формальдегида в воздухе населенных мест Тольятти стало больше. Вместе с тем, доля проб с уровнем загрязнения, превышающих гигиенические нормативы, составляет лишь 0,2% от всех исследованных проб атмосферного воздуха (33 пробы из 15625).
Последние комментарии
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"