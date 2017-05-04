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Экология Общество

В тольяттинском воздухе растет концентрация аммиака и формальдегида

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский Роспотребнадзор обнародовал результаты мониторинга атмосферного воздуха в Тольятти. Согласно им, а также данным из регионального фонда показателей и данных социально-гигиенического мониторинга и на основании сведений, предоставляемых Приволжским межрегиональным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Приволжское УГМС), основными источниками загрязнения атмосферы в Автограде являются предприятия по производству химических удобрений, нефтехимической, строительной отраслей промышленности, городские котельные, ТЭЦ, а также автомобильный и железнодорожный транспорт, речной порт.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в 2016 году проводили по 13 химическим веществам на восьми стационарных постах. Всего в 2016 году на территории Тольятти исследовано 15625 проб атмосферного воздуха населенных мест. Особое внимание специалисты уделили исследованиям на диоксид азота (15,4% проб), оксид углерода (14,9%), взвешенные вещества (14,4%), аммиак (11,5%), формальдегид (11,5%) и др.

Больше всего нарушений гигиенических норм специалисты выявили по трем веществам: по формальдегиду — 0,7% (12 проб из 1800), гидрофториду — 0,6% (9 проб из 1500), аммиаку — 0,3% (5 проб из 1800).

В сравнении с предыдущим годом, в 2016 году отмечается снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота, гидрофторидом. Однако взвешенных веществ, аммиака, формальдегида в воздухе населенных мест Тольятти стало больше. Вместе с тем, доля проб с уровнем загрязнения, превышающих гигиенические нормативы, составляет лишь 0,2% от всех исследованных проб атмосферного воздуха (33 пробы из 15625).

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