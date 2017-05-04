Самарская полиция выявила контрабанду почти 3 кг запрещенных препаратов для похудения

В Самаре 33-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела о контрабанде за заказ препаратов для похудения в Киргизии.
По данным источника в правоохранительных органах, этот факт был установлен во время расследования уголовного дела о незаконном обороте сильнодействующих веществ в крупном размере (ст. 234 УК РФ).
Дело в том, что сначала была изъята крупная партия (2,9 кг) препарата, содержащего в своем составе сибутрамин — запрещенное сильнодействующее вещество, которое уменьшает аппетит, но при этом имеет множество тяжелых побочных эффектов, из-за чего его запретили в некоторых странах Европы. В России сибутрамин и препараты, которые его содержат, подлежит специальному учету, а в аптеках продается только по рецепту особой формы.
На данный момент известно, что самарчанка знала об ограничениях по продаже этого вещества, а потому в декабре 2016 г. с помощью программы WhtsApp связалась с жителем Бишкека, перевела ему деньги, а тот отправил из Киргизии в Россию партию нужного ей препарата с помощью частной транспортной компании.
2 мая в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 226.1. "Контрабанда сильнодействующих веществ", теперь ей грозит от трех до семи лет лишения свободы с крупным штрафом.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...