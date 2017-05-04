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Преступления Происшествия

Самарская полиция выявила контрабанду почти 3 кг запрещенных препаратов для похудения

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 33-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела о контрабанде за заказ препаратов для похудения в Киргизии.

По данным источника в правоохранительных органах, этот факт был установлен во время расследования уголовного дела о незаконном обороте сильнодействующих веществ в крупном размере (ст. 234 УК РФ).

Дело в том, что сначала была изъята крупная партия (2,9 кг) препарата, содержащего в своем составе сибутрамин — запрещенное сильнодействующее вещество, которое уменьшает аппетит, но при этом имеет множество тяжелых побочных эффектов, из-за чего его запретили в некоторых странах Европы. В России сибутрамин и препараты, которые его содержат, подлежит специальному учету, а в аптеках продается только по рецепту особой формы.

На данный момент известно, что самарчанка знала об ограничениях по продаже этого вещества, а потому в декабре 2016 г. с помощью программы WhtsApp связалась с жителем Бишкека, перевела ему деньги, а тот отправил из Киргизии в Россию партию нужного ей препарата с помощью частной транспортной компании.

2 мая в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 226.1. "Контрабанда сильнодействующих веществ", теперь ей грозит от трех до семи лет лишения свободы с крупным штрафом.

Гид потребителя

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