В Кинеле задержан мужчина, подозреваемый в убийстве матери

В среду, 3 мая, сотрудники уголовного розыска Кинельского райотдела полиции задержали 29-летнего жителя пос. Алексеевка Сергея М., которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью 52-летней матери.

1 мая женщина умерла в больнице.

По версии предварительного следствия, 28 апреля в своей квартире на ул. Ульяновской подозреваемый выпивал с родственницей. Мать и сын поссорились, из-за чего мужчина стал избивать женщину и нанес ей черепно-мозговую травму.

По данным правоохранителей, оба участника трагедии нигде не работали, ранее не были судимы.