В Кинеле задержан мужчина, подозреваемый в убийстве матери

В среду, 3 мая, сотрудники уголовного розыска Кинельского райотдела полиции задержали 29-летнего жителя пос. Алексеевка Сергея М., которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью 52-летней матери.
1 мая женщина умерла в больнице.
По версии предварительного следствия, 28 апреля в своей квартире на ул. Ульяновской подозреваемый выпивал с родственницей. Мать и сын поссорились, из-за чего мужчина стал избивать женщину и нанес ей черепно-мозговую травму.
По данным правоохранителей, оба участника трагедии нигде не работали, ранее не были судимы.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...