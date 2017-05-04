У жителя с. Подбельск во дворе найден полусгнивший труп

Оперативники Похвистневского райотдела полиции задержали 46-летнего жителя с. Подбельск, у которого во дворе на ул. Комсомольской был найден полусгнивший труп безработного жителя с. Мочалеевка Валиуллы И.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По версии предварительного следствия, вечером 9 ноября 2016 г. во время распития спиртного мужчины поссорились, и подозреваемый ударил собутыльника молотком по голове. Затем он спрятал труп у забора под досками.
По сведениям правоохранителей, житель Подбельска не работает, ранее был судим за угрозу убийством. Сейчас решается вопрос о его аресте.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...