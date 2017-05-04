У жителя с. Подбельск во дворе найден полусгнивший труп

Оперативники Похвистневского райотдела полиции задержали 46-летнего жителя с. Подбельск, у которого во дворе на ул. Комсомольской был найден полусгнивший труп безработного жителя с. Мочалеевка Валиуллы И.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По версии предварительного следствия, вечером 9 ноября 2016 г. во время распития спиртного мужчины поссорились, и подозреваемый ударил собутыльника молотком по голове. Затем он спрятал труп у забора под досками.

По сведениям правоохранителей, житель Подбельска не работает, ранее был судим за угрозу убийством. Сейчас решается вопрос о его аресте.