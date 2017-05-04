Роснефть подвела итоги работы в первом квартале 2017 года

НК "Роснефть" опубликовала отчет о производственных результатах за первые три месяца текущего года. Они оказались выше прогнозов отраслевых экспертов. Наибольший вклад в позитивную динамику органической добычи внесли Ванкорский кластер (+10,1%), Роспан (+14,8%) и Самаранефтегаз (+3,2%).

По объему добычи Роснефть превосходит все крупнейшие компании в отрасли. За счет приобретения активов и развития новых проектов нефтяной компании среднесуточная добыча углеводородов выросла на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в Роснефти отмечают, что по объективным причинам (в связи с соглашением, которое подписали нефтедобывающие компании о сокращении добычи, и неблагоприятными погодными условиями) произошло снижение добычи жидких углеводородов по отношению к октябрю 2016 года чуть более чем на 70 тысяч баррелей в сутки.

Нарастила компания на 9% по сравнению с 1 кварталом прошлого года объемы эксплуатационного бурения - до 2,3 млн метров. На 23% увеличен ввод новых скважин в эксплуатацию с сохранением доли горизонтальных скважин на уровне 32%.

Совместно с компанией Statoil Роснефть начала бурение первой скважины в рамках геологоразведочных работ по изучению трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) углеводородов доманиковых отложений в Самарской области. Разработка ТРИЗ в настоящее время - одно из главных направлений развития Роснефти. В связи с этим планируется увеличить объемы бурения на месторождениях, содержащих ТРИЗ, применяя при этом различные технологии интенсификации разработки. Сегодня одной из основных технологий является разработка ТРИЗ с применением горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта.

Среди приобретенных активов особо отмечается закрытая уже в апреле текущего года сделка по покупке 100% доли в проекте "Конданефть", в рамках которого ведется разработка Кондинского, Западно-Эргинского, Чапровского и Ново-Ендырского лицензионных участков в Ханты-Мансийском автономном округе. Приобретение этого актива носит стратегический характер, так как повышает эффективность освоения ресурсов основного нефтегазодобывающего региона присутствия НК "Роснефть", где уже есть развитая инфраструктура добычи.

Помимо добычи нефти, компания видит серьезный потенциал и в развитии газового бизнеса. Еще в прошлом году Роснефть стала крупнейшим независимым производителем газа. А в 1 квартале 2017 года добыча газа составила 17,21 млрд кубометров, что на 2,9% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.